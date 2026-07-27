Aspirantes rechazados por la UNAM se concentran en CU para exigir transparencia en la admisión

Aspirantes piden una revisión del proceso de ingreso a la UNAM 2026

La inconformidad por el proceso de admisión 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó a sentirse este lunes en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Desde antes del inicio de la movilización, decenas de aspirantes rechazados, acompañados por padres de familia y familiares, se reunieron afuera de la estación Universidad del Metro para preparar una marcha con rumbo a Rectoría.

La convocatoria fue realizada por aspirantes que buscan una mayor transparencia en el proceso de selección, luego de la polémica que generaron los resultados del primer examen de ingreso aplicado completamente en línea.

Inicia la movilización

La concentración inició alrededor de las 11:00 horas en dos puntos: el exterior de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y la estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús.

En esos lugares comenzaron a reunirse estudiantes, padres y familiares, quienes portan pancartas y se preparan para avanzar por avenida Universidad y avenida Copilco con destino a la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría, donde tienen previsto realizar un mitin.

Exigen claridad

Entre las principales demandas de los aspirantes se encuentra una explicación técnica sobre los resultados del examen, la revisión del proceso de evaluación en línea y la publicación de información que permita aclarar las dudas que surgieron tras la difusión de puntajes que consideran atípicos.

Muchos estudiantes aseguran que este año las calificaciones requeridas para ingresar a distintas licenciaturas aumentaron considerablemente. Algunos afirman haber obtenido más de 120 e incluso hasta 180 aciertos sin conseguir un lugar en la carrera que eligieron.

Cuestionan el uso de inteligencia artificial

Otro de los reclamos que expresan los aspirantes es la posibilidad de que algunos participantes hayan utilizado herramientas de inteligencia artificial durante el examen en línea, mientras que quienes estudiaron durante meses quedaron fuera del proceso de selección.

Entre los asistentes también hay jóvenes que presentan el examen por segunda o tercera ocasión y consideran que el incremento en los puntajes hizo todavía más difícil acceder a la Universidad.

Autoridades escuchen sus demandas

Padres de familia señalaron que la educación representa la principal herencia que pueden ofrecer a sus hijos, por lo que pidieron que las autoridades universitarias atiendan sus inquietudes y escuchen sus planteamientos.

Los manifestantes insisten en que buscan respuestas claras sobre el proceso de admisión y esperan que, una vez que inicie la movilización, sus demandas lleguen directamente a la Rectoría de la UNAM.