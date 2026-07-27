Monzón mexicano y onda tropical no.21 dejarán lluvias intensas en Sonora, Oaxaca y Chiapas

Lluvia Cuartoscuro (Mario Jasso)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que persistirán las condiciones para lluvias intensas en diversas regiones del país debido a la interacción del monzón mexicano, la onda tropical no. 21, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, mientras que una nueva onda de calor comenzará a afectar entidades del norte del territorio nacional.

El SMN detalló que el monzón mexicano, en combinación con canales de baja presión sobre el interior del país, ocasionará lluvias puntuales intensas en Sonora, muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur.

Por otro lado, el avance de la onda tropical número 21 sobre el sur del país, en interacción con circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y el ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe, el Golfo de México y el océano Pacífico, favorecerá lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla y Veracruz; fuertes en Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El SMN anunció que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en entidades del occidente y centro del país, por ello recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.

Respecto al ambiente térmico, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sostendrá condiciones calurosas a muy calurosas durante la tarde en norte del país y extremadamente calurosas en Baja California, donde continuará la onda de calor.

Aunado a esto, la dependencia federal prevé el inicio de una nueva onda de calor en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así que exhortó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones por las altas temperaturas.

La SMN subrayó que las autoridades de protección civil y los cuerpos de emergencia permanecen desplegados en las zonas con mayores afectaciones para atender cualquier incidencia derivada de las precipitaciones.

A su vez, Protección Civil recomendó resguardarse en lugares elevados y seguros durante las tormentas, evitar cruzar corrientes de agua, pasos a desnivel inundados o calles encharcadas, además de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

También hizo un llamado a las personas que habitan cerca de ríos, arroyos o cuerpos de agua vigilar el incremento de sus niveles y trasladarse oportunamente a zonas altas o refugios temporales si existe riesgo de desbordamiento.

Finalmente, la SMN recalcó que la prevención es una responsabilidad compartida y pidió a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y a reportar cualquier situación de emergencia al 911.

La Crónica de Hoy 2026