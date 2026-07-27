Sheinbaum presume que la buena colaboración con el gobierno de EU permitió reanudar la exportación de ganado mexicano

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera)

Luego del anunció de que en agosto se reanudará la exportación de ganado mexicano hacia EU, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó que esto fue posible gracias a la “buena coordinación y una buena colaboración entre ambos gobiernos”.

“La verdad el trabajo que se hizo fue muy técnico de cómo hacer para evitar que se propague esto que daña tanto al ganado”, afirmó.

Destacó el “más de un año” de trabajo del Gobierno Federal para lograr revertir la prohibición a la exportación de ganado hacia el país norteamericano, uno de los principales mercados de México.

“Se han hecho desde trampas artesanales para poder eliminar el gusano barrenador hasta la reciente apertura de la planta en Chiapas, que produce moscas estériles que evitan que se propague la larva del gusano barrenador. Todo esto lo hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos”, recordó.

Afirmó que México ya está “bastante avanzado” para reabrir la frontera a las exportaciones, un proceso que iniciará por el estado de Sonora para después seguir por Chihuahua, durante el mes de agosto.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos levantará la prohibición a las importaciones de ganado mexicano que impuso hace más de un año para evitar la entrada de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Se planea reanudar la importación de ganado mexicano en el puerto de entrada de Douglas, Arizona, en 30 días y, finalmente, abrir dos puertos de entrada adicionales en Nuevo México.