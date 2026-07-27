Caso Dafne Zapata: ¿Quiénes son todas las personas detenidas hasta el momento por la muerte de la joven en academia militar?

Tres detenidos por el caso de Dafne Zapata | ¿Quiénes están detenidos por la muerte de Dafne en Tamaulipas?

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente que falleció durante un campamento en una academia militarizada de Tamaulipas, ha derivado en la detención de por lo menos tres personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Dafne ingresó al campamento el 13 de julio. Cuatro días después, su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada en la que le informaron que su hija había sufrido un desvanecimiento mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales.

Sin embargo, la versión de la familia difiere de la ofrecida inicialmente por la academia. De acuerdo con la necropsia, la causa de muerte fue asfixia por sumersión, mientras que la madre de Dafne sostiene que la adolescente habría sido víctima de tortura antes de morir. Los directivos del plantel, por su parte, señalaron que la joven perdió el conocimiento en el área de regaderas.

¿Quiénes han sido detenidos por el caso de Dafne Zapata?

Danna Yanina “N”, de 18 años, fue la primer detenida como parte de las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata Quintos. La joven ha sido identificada como instructora auxiliar de Estrellita “N” y estaba relacionada con el cuidado de las menores durante el campamento.

De acuerdo con su defensa, Danna acudió voluntariamente al Ministerio Público para rendir su declaración sobre el caso. Al concluir su comparecencia, agentes ministeriales le notificaron que existía una orden de aprehensión en su contra y procedieron a detenerla.

Su audiencia está prevista para este lunes 27 de julio, luego de que fuera aplazada el sábado. Alejandra Quintos, madre de Dafne, denunció que se le negó el acceso a esa audiencia, lo que, sostiene, vulneró sus derechos como víctima indirecta.

Estrellita “N”, encargada del área femenil de la academia, fue detenida el fin de semana pasado por su presunta relación directa con el feminicidio. De acuerdo con testimonios de alumnos, era la encargada de realizar novatadas y presuntas agresiones al interior de la institución.

Fue localizada en un domicilio de Altamira. Posteriormente, a su llegada al Centro Integral de Justicia, manifestantes que se encontraban en el lugar la recibieron con consignas para pedir justicia por Dafne.

Jorge Luis “N”, director de la academia militarizada, también fue detenido por su probable participación en el delito. Tras la muerte de Dafne, rechazó inicialmente que la adolescente hubiera sido víctima de alguna agresión.

Estrellita “N” y Jorge Luis “N” ya se encuentran en prisión preventiva justificada, dictada por un juez

La audiencia de estos últimos fue aplazada después de una sesión que se prolongó durante 16 horas. La defensa solicitó más tiempo para preparar su estrategia, por lo que la continuación fue programada para el 30 de julio. Ambos permanecerán en prisión preventiva en el penal de Altamira mientras continúa el proceso.