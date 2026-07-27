Consulta Pública sobre Derechos de las Audiencias: ¿De qué trata y cómo se puede participar?

Derechos de las Audiencias La consulta pública para definir los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias inició este lunes 27 de julio.

Este lunes 27 de julio de 2026 dio inicio la consulta pública del proyecto impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, el cual decreta mecanismos para que los concesionarios de radio y televisión, tanto comercial como pública y social, garanticen el acceso a contenidos e información veraz.

La presidenta comisionada de la CRT, Norma Solano Rodríguez, señaló por propósito la construcción de un instrumento que cuente con la participación de los distintos sectores involucrados, desde las audiencias hasta las organizaciones de comunicación.

¿Qué son los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México?

Según fue anunciado por Norma Solano Rodríguez —comisionada presidenta de la CTR—, el proyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias busca hacer efectivos los derechos reconocidos desde 2014 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales pueden contar, a partir de esta iniciativa, con un marco claro que permita a la ciudadanía ejercerlos y promueva la responsabilidad de los medios de comunicación de no difundir información falsa o descontextualizada.

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La CRT te invita a participar en la consulta pública sobre tus derechos como radioescucha y televidente.



Del 27 de julio al 21 de agosto comparte tus opiniones, comentarios y sugerencias para mejorar los mecanismos que garanticen los Derechos de las… pic.twitter.com/eZjeJkNHby — CRTGobMX (@CRTGobMX) July 24, 2026

En virtud de que el artículo 250 de la Ley establece que los concesionarios de radiofusión y televisión deben expedir Códigos de Ética para la protección de los derechos de las audiencias, sin comprometer sus libertades de expresión, pragmática y editorial; a su vez, especifica la prohibición de cualquier forma de censura previa.

La Ley también dispone, en su artículo 253, que los concesionarios de radiofusión deberán contar con una Defensoría de las Audiencias encargada de recibir, atender y dar seguimiento a las observaciones, quejas y sugerencias de las audiencias que consideren vulnerados sus derechos; este elemento tendrá que cumplir con las obligaciones mínimas que sean establecidas en los lineamientos.

“Es un paso muy importante en la regulación en materia de ejercicio y protección de los derechos de las audiencias”, externó la comisionada, señalando que, hasta este momento, no había existido un instrumento accionable que permitiera y habilitara la garantía de los mencionados derechos.

¿Cómo y hasta cuándo participar en la Consulta Pública sobre Derechos de las Audiencias?

Según los detallado por la Comisión, este proyecto establecerá mecanismos para que los concesionarios de radio y televisión, tanto comercial como pública y social, “garanticen el acceso a contenidos e información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente para público en general, infancias y personas en situación de vulnerabilidad".

La consulta pública invita a todas las personas interesadas, academia, organizaciones civiles, concesionarios, radioescuchas y televidentes, a presentar propuestas para fortalecer la iniciativa, reconociéndolos como “sujetos activos de la comunicación y no como simples receptores de contenidos”.

Con un periodo de consulta que inició este lunes 27 de julio y finalizará el martes 21 de agosto de 2026, la CRT busca la participación de todos los sectores involucrados e interesados en los lineamientos que pretenden hacer efectivos derechos reconocidos desde la reforma constitucional de 2013, posteriormente incorporados a la legislación en telecomunicaciones y radiodifusión.

Para participar en el proyecto, deberás ingresar a la página oficial de la consulta para leer los documentos de referencia, que contienen la convocatoria, lineamientos y anexos de la iniciativa; de esta manera, podrás analizar el contenido del proyecto y redactar un comentario de propuesta que se enviará desde el portal de la consulta activa.

Una vez concluida la consulta pública, señaló Solano Rodríguez, la CRT integrará las observaciones que considere procedentes y someterá el instrumento regulatorio a la aprobación final del pleno para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), definiéndolo como un avance significativo en la protección de los derechos de las audiencias en México.