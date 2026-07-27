Marina, SSPC y FGR detienen a seis presuntos generadores de violencia en Sinaloa; aseguran armas y droga

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), lograron la detención de seis presuntos generadores de violencia durante un operativo en el estado. Además, fueron aseguradas armas de fuego, droga, vehículos y equipo táctico.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades federales, el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar un inmueble donde presuntamente operaban integrantes de un grupo delictivo. Tras obtener una orden de cateo, las fuerzas de seguridad ingresaron al lugar para realizar la intervención.

Durante la acción fueron detenidas seis personas, entre ellas un menor de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica. Las investigaciones continuarán para establecer el posible grado de participación de cada uno en actividades delictivas.

En el inmueble también fueron aseguradas diez armas largas, tres armas cortas, cargadores, cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres, dosis de droga, equipos de telefonía celular, vehículos y diverso equipo táctico utilizado presuntamente por la célula criminal. Todo el material quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para reducir los índices de violencia y debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos que operan en distintas regiones del país. Asimismo, destacaron que los operativos son producto de la coordinación permanente entre las instituciones federales encargadas de la seguridad.

La Secretaría de Marina indicó que este tipo de operativos se realizan con base en labores de inteligencia y en el intercambio de información entre dependencias, con el objetivo de actuar de manera precisa y disminuir riesgos para la población durante las intervenciones.

Por su parte, la SSPC reiteró que la colaboración entre las instituciones de seguridad ha permitido obtener resultados importantes en el combate a la delincuencia organizada. También hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa que contribuya a fortalecer las investigaciones.

Las autoridades federales subrayaron que las personas detenidas serán consideradas inocentes hasta que un juez determine su responsabilidad mediante una sentencia firme, conforme al debido proceso y a lo establecido por la legislación mexicana.

El Gobierno de México busca afectar las operaciones de los grupos criminales que generan violencia en la entidad y retirar de circulación armamento y droga que representan un riesgo para la seguridad de la población.