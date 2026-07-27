Así se ofertaron las “trampas” para el examen de la UNAM: venta de preguntas, “ayuda” en tiempo real y suplantación de identidad

Trampas en examen UNAM Múltiples grupos en redes sociales ofrecían "ayuda" para obtener un lugar durante los exámenes en línea.

La polémica por las presuntas irregularidades ocurridas durante el examen en línea para ingreso a licenciatura de la UNAM provocó la suspensión indefinida del proceso de inscripción para quienes habían recibido su aceptación. La máxima casa de estudios informó recientemente la designación del un comité para hacer las revisiones pertinentes. Mientras tanto, continúan surgiendo múltiples testimonios y evidencias sobre cursos y “servicios” ofrecían llevar a cabo la suplantación de identidad por un costo de hasta cuatro mil pesos.

Trampas en el examen UNAM: Así ofrecían “ayuda” para poder tener un lugar

Desde que se publicaron los resultados del examen en línea para ingreso a licenciatura de la Universidad, múltiples especialistas y miembros de la comunidad académica han señalado preocupación por el incremento de aciertos por parte de los aspirantes presentados este año durante el examen en línea, lo que sugería que varias de las personas que presentaron la prueba habrían recurrido a prácticas ilegales.

Suplantación de Identidad

Previo a la realización del examen, grupos privados en redes sociales ofrecían la suplantación de identidad de las y los aspirantes para realizar el examen. El costo de este “servicio” se publicaba en los 4 mil pesos. Aunque no se especificaba explícitamente cómo se llevaba a cabo, se “garantizaba” obtener un lugar en la carrera deseada.

La suplantación de Identidad está prohibida dentro de los lineamientos de realización de cualquier examen de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está sancionada según sus estatutos.

Respuestas en tiempo real

También, se ofrecieron los servicios de “asistencia” en tiempo real a través de grupos de Telegram y WhatsApp. Estas ofertas se anunciaban como una “inversión” de mil 500 pesos al momento de realizar el examen para que la personas aspirante tuviera las respuestas al momento de la prueba.

Los ‘Bancos’ de preguntas

Otra de las posibilidades que se prometían por parte de empresas irregularidades era ofrecer documentos en PDF donde se mostraban las “respuestas filtradas”. Presuntamente, se trataba de la lista de preguntas de los exámenes así como las respuestas a las mismas, por lo que la persona aspirante podía anticipar el orden y la forma de responder.

Este tipo de “guías de estudio” no son nuevas. Incluso, hay quienes aseguran que instituciones académicas que ofrecen cursos de preparación, han recurrido a estas tácticas con anterioridad, vendiéndolas como preguntas de años anteriores.

La IA “al rescate”

También, el uso de Inteligencia Artificial como herramienta, también ha sido uno de los puntos más comentados, ya que algunos testimonios de alumnos han aceptado haber utilizado softwares de IA durante el examen para “ayudarse” a resolver ciertas preguntas.

¿Qué pasará con los exámenes de admisión de la UNAM?

Tras las múltiples quejas, estudiantes que no lograron ingresar realizaron este lunes 27 de mayo una manifestación en Ciudad Universitaria para exigir mayor claridad sobre lo ocurrido durante la prueba en línea que habría provocado el aumento en los aciertos necesarios para ingresar.

Mientras tanto, la UNAM informó a través de un comunicado que todas el proceso de entrega de documentación para aspirantes de primer ingreso quedará suspendido de forma indefinida, mientras un comité analiza detenidamente la situación para emitir una recomendación.

De momento, la Universidad no ha informado sobre la posibilidad de cancelar o repetir el proceso de admisión mediante examen, mientras que quienes entraron por pase reglamentado mantendrán este beneficio al provenir de instituciones afiliadas a la UNAM como las Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades.