Federación evita opinar sobre propuesta de Ortega

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México mantiene un compromiso con la democracia y reiteró que el país cuenta con mecanismos constitucionales que garantizan la alternancia en el poder, aunque evitó emitir una opinión a la propuesta del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones en dicha nación.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que la política exterior mexicana se rige por el principio de autodeterminación de los pueblos, de manera que corresponde a cada nación definir la forma en que organiza su sistema político.

“Lo que decida el pueblo de Nicaragua. Nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos”, declaró.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que en México pudiera abrirse la puerta a la reelección presidencial, Sheinbaum negó esa posibilidad e indicó que la Constitución establece un mandato único de seis años, además de contemplar la figura de la revocación de mandato.

“En México hay elecciones cada seis años y existe la revocación de mandato. Democracia, democracia, democracia. Poder del pueblo y gobierno del pueblo”, puntualizó.

La presidenta explicó que existen distintos modelos políticos en el mundo y mencionó que algunos países conceden la reelección de sus gobernantes o cuentan con sistemas parlamentarios donde los primeros ministros pueden permanecer en el cargo durante varios periodos consecutivos.

“Cada país decide cómo se organiza y cómo construye sus instituciones. Nosotros defendemos la democracia, pero también respetamos la autodeterminación de los pueblos”, expresó.

Las declaraciones de la mandataria presidencial se producen luego de que Daniel Ortega anunciara la posibilidad de eliminar los procesos electorales en Nicaragua, al argumentar que la oposición utiliza las elecciones como un mecanismo para recuperar el poder.

Ortega ha permanecido en la presidencia de forma ininterrumpida desde 2007, realizó ese planteamiento durante la conmemoración del aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Su gobierno ha sido señalado en diversas ocasiones por organismos internacionales y sectores de la oposición por presuntas irregularidades electorales y restricciones a la participación política.

Con información de EFE

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