Profeco registra diferencia de 176 pesos en canasta básica

Profeco

El procurador Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, informó que el precio de la canasta básica registró una diferencia de hasta 176 pesos entre el establecimiento económico y el más caro del país, mientras que el 84 por ciento de las estaciones del servicio ya cumplen con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel.

Durante la presentación del programa “Quién es Quién en los Precios” en la conferencia de prensa matutina, correspondiente al periodo del 13 al 17 de julio para productos de primera necesidad, la Profeco señaló que el precio más bajo de la canasta básica se encontró en Bodega Aurrera Las Fuentes, en Reynosa, Tamaulipas, donde los 24 productos monitoreados se ofrecieron en 736.50 pesos.

En cambio, el precio más alto fue identificado en Walmart Boulevard Morelos, en Hermosillo, Sonora, donde la misma canasta alcanzó un costo de 912.50 pesos, una diferencia de 176 pesos respecto al establecimiento con el menor precio.

La procuraduría precisó que la meta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) es mantener el costo de la canasta básica por debajo de los 910 pesos, por lo que el establecimiento de Hermosillo rebasó ese objetivo.

En el monitoreo realizado en distintas ciudades del país, la canasta más económica en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, se ubicó en Mega Soriana Tacuba, con un precio de 820.70 pesos, mientras que el costo más elevado correspondió a Walmart Lomas, con 886 pesos.

En Puebla, el menor precio fue registrado en Chedraui UPAEP donde la canasta costó 797.40 pesos, en tanto que el precio más alto se encontró en City Market Solesta, con 855.20 pesos.

Para Ciudad Juárez, Chihuahua, el establecimiento con el menor precio fue Bodega Aurrera 2224, con 801 pesos, mientras que Walmart presentó el precio más alto de la muestra, con 851.50 pesos.

La Profeco también dio a conocer los precios promedio del pollo entero correspondientes al mismo periodo. El precio promedio nacional del kilogramo se ubicó en 39.66 pesos.

En la región centro norte, el establecimiento Alsuper registró el precio más bajo, con 32.90 pesos por kilogramo, mientras que H-E-B reportó el más alto, con 54 pesos. En la región norte, Soriana ofreció el kilo en 35.71 pesos, en comparación con Casa Ley, donde alcanzó 45.40 pesos.

Para la región centro, La Comer presentó el precio más bajo, con 34.96 pesos por kilogramo, mientras que Chedraui registró el más alto, de 42.77 pesos. En el Sureste, Bodega Aurrera comercializó el producto en 36 pesos, mientras que Súper Akí reportó el precio más elevado, con 59.95 pesos por kilogramo, la mayor diferencia observada entre las regiones analizadas.

Diesel mantiene promedio nacional de 27.05 pesos

En materia de combustibles, la Profeco reveló el reporte semanal de precios del diésel correspondiente al periodo del 14 al 20 de julio.

De acuerdo con el informe presentado, el precio promedio nacional del combustible se ubicó en 27.05 pesos por litro.

La estación de servicio con el precio más alto fue Repsol Urbana 270, SA de CV, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, donde el litro de diésel se vendió en 28.99 pesos, con un margen de 2.62 pesos.

Por el contrario, el precio más bajo se registró en la estación Pemex Fegali, SA de CV, localizada en Amozoc, Puebla, donde el combustible se comercializó en 26.89 pesos por litro, con un margen de 1.41 pesos.

La dependencia destacó además que 8 mil 603 estaciones de servicio, equivalentes al 84 por ciento del sector, cumplen actualmente con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel.

Del total de estaciones, mil 538 continúan vendiendo el combustible por arriba del precio establecido en el acuerdo, por lo que el gobierno federal dispone un mapa interactivo para que los consumidores identifiquen los establecimientos que no se han adherido a esta política de estabilización de precios.

La Profeco reiteró que el monitoreo semanal de precios tiene el objetivo de brindar información a los consumidores para que comparen costos antes de realizar sus compras o cargar combustible.

La Crónica de Hoy 2026