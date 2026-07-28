Doble feminicidio de Dinorah y Denisse en Tamaulipas: Hermana narra lo que pasó con las cuatas

Dinorah y Denisse Las hermanas gemelas conocidas como Las Cuatas fueron asesinadas en Tamaulipas (FB Somos Conurbados)

El doble feminicidio de las hermanas Dinorah y Denisse, conocidas como “las cuatas”, continúa bajo investigación en Tamaulipas mientras la familia exige justicia y las autoridades mantienen la búsqueda de cuatro personas identificadas como presuntas responsables.

Valeria, hermana mayor de las jóvenes, ofreció el primer relato público de lo ocurrido la madrugada del domingo 26 de julio en el poblado Control, municipio de Matamoros. Su testimonio describe una agresión que, según afirmó, se desarrolló en apenas unos minutos y terminó con la muerte de ambas jóvenes de 21 años.

De manera paralela, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que ya solicitó la colaboración de autoridades de Estados Unidos debido a que los presuntos implicados residen en Texas.

¿Qué pasó con Dinorah y Denisse, las cuatas de Tamaulipas?

En su conversación con Enlace MX, Valeria García sostuvo que sus hermanas no tenían antecedentes de conflictos y pidió que el caso no quede impune.

Según su versión, el grupo se encontraba en el bulevar de Control, un sitio frecuentado por personas que acostumbran reunirse con sus vehículos durante los fines de semana. Ahí comenzó una confrontación cuando dos hombres descendieron de unas camionetas y agredieron físicamente a un amigo y al cuñado de las víctimas.

Valeria explicó que Dinorah y Denisse descendieron del vehículo con la intención de detener la pelea, no de participar en ella. Mientras intentaba separar a los involucrados, relató que una mujer le arrojó cerveza al rostro. Después, otra persona la sujetó por la espalda, impidiéndole intervenir.

Fue en ese momento cuando observó que una de las agresoras atacó con un arma punzocortante a Dinorah. Instantes después vio que Denisse también había sido herida.

De acuerdo con su testimonio, Dinorah murió en el lugar del ataque, mientras que Denisse falleció durante el traslado hacia el hospital.

Durante la entrevista difundida, Valeria exigió justicia y señaló que, desde su perspectiva, el origen del enfrentamiento estuvo relacionado con un conflicto de celos.

La hermana de las víctimas aseguró que la agresión fue dirigida específicamente contra Dinorah y Denisse y manifestó que quienes participaron “ya sabían a lo que iban”, al referirse a la forma en que fueron lesionadas.

¿Ya hay detenidos por el doble feminicidio de las hermanas Dinorah y Denisse?

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras el asesinato de las hermanas García Cruz.

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco informó que, a partir de las primeras entrevistas y de la denuncia presentada por los familiares, fue posible identificar a cuatro personas presuntamente involucradas en los hechos.

Las autoridades indicaron que los señalados residen en San Benito, Texas, motivo por el que solicitaron el apoyo de autoridades estadounidenses para localizarlos y dar seguimiento a la investigación.

Valeria identificó públicamente a los cuatro presuntos involucrados como Jessica Daniela “S”, Ricardo “D”, Homero “B” y Bety “M”. Afirmó que todos viven habitualmente en Estados Unidos, aunque cuentan con viviendas en esta región fronteriza. Hasta el momento no hay detenidos.