Abren consulta pública para definir los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias

Claudia Sheinbaum Pardo (Mario Jasso)

Derivado de la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó una serie de lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias en radio y televisión.

Estas disposiciones estarán sujetas a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto para su definición definitiva.

De acuerdo con la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, estos lineamientos fijan la ruta para hacer efectivos los derechos de las audiencias. Su objetivo es precisar los conceptos establecidos en la ley para evitar la laxitud, subjetividad o discrecionalidad en su interpretación, detallando las responsabilidades de los medios.

Estos lineamientos son de carácter obligatorio para las empresas de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para las programadoras de uso comercial, público y social.

Los lineamientos establecidos contemplan:

Recibir información veraz y oportuna.

Diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión.

Distinguir la publicidad del contenido editorial o informativo.

Garantizar el derecho de réplica.

Contar con servicios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y representaciones visuales respetuosas e inclusivas.

Emitir un Código de Ética que mencione expresamente los derechos de las audiencias, los criterios editoriales y los procedimientos para interponer quejas ante los defensores.

Bajo este marco, todas las radiodifusoras y televisoras deben contar con una persona defensora de las audiencias.

El proceso inicia cuando un miembro de la audiencia presenta una queja ante el defensor del medio.

Si se determina que se vulneraron sus derechos, se emitirá una recomendación hacia el medio de comunicación. De no atenderse dicho exhorto, se recurrirá a la CRT para su intervención; en casos extremos de incumplimiento reiterado, se aplicarán multas y sanciones como última instancia

.Cabe destacar que estas regulaciones no aplican para la prensa escrita ni para los medios digitales.

Al respecto, la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum, precisó que el propósito principal es asegurar la veracidad de la información y la pluralidad de perspectivas al aire, aclarando que no se busca sancionar de forma generalizada, sino fomentar un proceso de autorregulación interna donde los medios definan sus normas éticas y otorguen réplica a las inconformidades ciudadanas en su propia programación.