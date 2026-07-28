Autoridades federales mantienen coordinación con EU por lanzamientos de SpaceX

José Antonio Peña Merino Cuartoscuro (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que por el momento, el gobierno federal ha mantenido la coordinación con autoridades de Estados Unidos para atender los posibles efectos de los lanzamientos de SpaceX cerca de la frontera con Tamaulipas, en lugar de recurrir a acciones legales.

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que desde la instalación de la plataforma de lanzamiento en Texas, en 2014, distintas dependencias federales mantienen un esquema de trabajo conjunto para dar seguimiento a estas operaciones.

Peña Merino detalló que participan la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMANART), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia Federal de Aviación Civil, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El funcionario declaró que uno de los principales objetivos de esta coordinación es contar con un protocolo de notificación previo a cada lanzamiento, principalmente para alertar a las embarcaciones en la zona y monitorear la posible caída de componentes del cohete, como los propulsores.

Asimismo, Merino indicó que en el lanzamiento más reciente, realizado la semana pasada, no se registró la presencia de residuos en territorio ni en aguas mexicanas, por lo que continuará el mismo mecanismo de comunicación y la evaluación de posibles riesgos ambientales a cargo de la Profepa.

Por su parte, Sheinbaum precisó que la estrategia inicial ha sido fortalecer la comunicación bilateral para que México reciba información anticipada sobre los lanzamientos y pueda establecer medidas que eviten que restos de los cohetes lleguen a territorio nacional.

La presidenta subrayó que, hasta ahora, este esquema de coordinación ha dado resultados. No obstante, aclaró que si en algún momento las circunstancias lo ameritan, el gobierno federal analizará la posibilidad de emprender acciones legales contra la empresa.

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