Acusa oposición a Morena de buscar controlar medios de comunicación con lineamientos

El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring acusa autoritarismo de Morena

Diputados y senadores del PAN y PRI acusaron al gobierno morenista de autoritario y dar un paso más en su intento de controlar lo que se publica y difunde a través de los medios de comunicación, a fin de controlar los contenidos y la información que se presenta.

El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, acusó que la presidenta Sheinbaum está desesperada por evitar que se siga hablando de sus narcos del bienestar y de todos sus compañeros de partido que pronto tendrán que enfrentar la justicia de Estados Unidos.

“ Sheinbaum ya no quiere que los vínculos de Morena y sus políticos con el narco se puedan documentar e informar en los medios; quieren minimizar escándalos y esa información no llegue a las redes sociales”, recalcó

El coordinador del PRI en el Senado sostuvo que, en su afán autoritario, Morena ahora quiere meterse en los contenidos y decidir cómo se presenta una noticia y hasta qué información es considerada “falsa” o “descontextualizada”.

Señaló que la ley pretende ser utilizada como arma de este gobierno, para censurar, modificar contenidos, revisar decisiones, monitorear medios y abrir la puerta a sanciones. En síntesis, subrayó, quieren disciplinar a quien no se les arrodille.

“Morena trae el autoritarismo en el ADN. Les incomoda la crítica, les estorban los medios independientes y quieren controlar el discurso y la narrativa porque no soportan que alguien contradiga la versión oficial”, aseveró

La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentaron, , los lineamientos sobre los derechos de las audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que permanecerán en consulta pública hasta el 21 de agosto, a fin de que r concesionarios de radio y televisión, representantes de radios comunitarias, integrantes de la academia, organizaciones civiles y la ciudadanía en general puedan participar en el debate.

Döring acusó al gobierno morenista de inventar nuevos lineamientos para multar y amenazar con las concesiones y las multas a los periodistas y medios de comunicación que no se plieguen a sus órdenes.

“Están sacando el dato protegido que llevan dentro y el tirano que llevan en las venas los políticos de Morena y los funcionarios corruptos y narcos que le rodean a la presidenta Claudia Sheinbuam”, acusó

Recordó que, primero trataron de intentar la censura a través del artículo 109 Telecomunicaciones, pero como la ciudadanía no se dejó ahora lo que quiere hacer el Gobierno es prohibirles a los medios informara la población.

“Quieren censurar a los medios para que toda la verdad de las tranzas, fechorías y delitos, así como sus vínculos con el narco de Morena no lo pueden informar los medios y así evitar que llegue a las redes sociales para mayor alcance”, acusó

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, dijo que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias en los medios, es una “tiranía” de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena que no toleran la critica objetiva ni les “saquen sus trapitos al sol”.