Sheinbaum entrega reconocimientos a personal del Plan Kukulkán por resultados durante el Mundial 2026

Entrega reconocimientos por Plan Kukulkán (especial)

En reconocimiento al personal que hizo posibles los resultados del Plan Kukulkán, implementado para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de reconocimientos a integrantes de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y dependencias de los tres órdenes de gobierno que participaron en el operativo.

Durante la ceremonia realizada en la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio de Santa Lucía, la mandataria afirmó que el éxito del dispositivo fue resultado de la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales.

“El éxito de este Mundial lleva el nombre de cada uno de ustedes, cada institución aportó sus capacidades, cada servidor y servidora pública cumplió con responsabilidad la tarea que le correspondía. El resultado fue un ejemplo de coordinación que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar”, expresó.

La presidenta agradeció el trabajo del personal de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, así como de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, Protección Civil, fiscalías, cuerpos de emergencia y dependencias de Salud, Cultura, Turismo, Bienestar y Economía.

También reconoció la colaboración de los gobiernos de las que fueron las sedes durante la justa mundialista: Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México.

Un despliegue de más de 20 mil elementos

Durante el acto, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el Plan Kukulkán movilizó 20,734 elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

El operativo incluyó el despliegue de 1,474 vehículos, 25 aeronaves, 150 binomios caninos especializados en la detección de explosivos y narcóticos, 150 caballos para labores de vigilancia y disuasión, además de radares, sistemas antidrones y equipos para detectar agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos.

“México mostró su mejor rostro”

La presidenta sostuvo que el Mundial permitió proyectar al país como un destino seguro y organizado, al tiempo que se destacó la hospitalidad de la población mexicana.

“Mostramos al mundo la capacidad de organización de las y los mexicanos, la fortaleza de nuestras instituciones y el verdadero rostro de México: un país en paz, alegre y hospitalario que recibe a quien nos visita con respeto y generosidad”, señaló.

Finalmente, Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana por su desempeño durante la Copa Mundial FIFA 2026 y aseguró que su participación dio alegría a millones de mexicanos al representar al país con entrega y dignidad.