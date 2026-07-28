Aspirantes aceptados piden a la UNAM seguir el proceso de ingreso y no repetir el examen

Jóvenes aceptados en el examen en línea piden no se interrumpa el proceso de inscripción (Adolfo López)

Examen en línea — Por segundo día consecutivo, aspirantes a licenciatura que resultaron seleccionados en la más reciente convocatoria de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acompañados por padres de familia, se hicieron presentes este martes en la explanada de Rectoría para exigir que siga el proceso de admisión y no repetir la prueba, mientras la institución revisa las irregularidades detectadas en el examen en línea.

Los estudiantes señalaron que su principal petición es que la Universidad permita continuar con las inscripciones de quienes realizaron el examen de manera honesta y que las investigaciones se enfoquen únicamente en quienes hayan cometido alguna falta o trampa.

Durante el encuentro, Arturo Ruiz Sánchez y Jorge Ibarra, representantes universitarios de Rectoría, informaron que el pasado lunes la máxima casa de estudios dio a conocer, mediante un comunicado, sobre la integración de una comisión encargada de revisar el proceso de admisión.Explicaron que esa comisión analiza las diferentes rutas que puede seguir la institución y enfatizaron que, hasta el momento, ninguna posibilidad ha sido descartada.

ESPECULACIONES

Asimismo, pidieron a los estudiantes evitar especulaciones y esperar el pronunciamiento oficial de la UNAM, ya que cualquier versión que circule antes de la resolución de la comisión carece de certeza.

Representantes de la UNAM piden a los estudiantes pidieron a los estudiantes evitar especulaciones y esperar el pronunciamiento oficial de la UNAM (Adolfo López)

Indicaron que el objetivo del análisis es garantizar un proceso transparente y asegurar que el ingreso corresponda a quienes acreditaron el examen de manera legítima.

Con relación a las denuncias por presuntas irregularidades en la aplicación del examen, señalaron que la Universidad ya informó sobre ese tema mediante un comunicado previo y que cualquier información adicional deberá ser proporcionada por las áreas correspondientes.

INCERTIDUMBRE

Durante la reunión, padres de familia manifestaron que no buscan impedir las investigaciones, sino evitar que las decisiones afecten a quienes cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

Uno de los padres aseguró que su hija presentó el examen de manera correcta y consideró injusto que se ponga en duda a todos los aspirantes cuando aún no se conoce quiénes incurrieron en alguna irregularidad.

Por ello, solicitaron que la máxima casa de estudios identifique a las personas responsables sin perjudicar a quienes obtuvieron un lugar de forma legítima.Los estudiantes también expusieron las complicaciones que ha generado la suspensión temporal de las inscripciones.

Madres y padres de familia piden a la UNAM respetar la calificación de los jóvenes que ya fueron aceptados (Adolfo López)

Algunos señalaron que fueron aceptados para cursar una segunda carrera y desconocen qué ocurrirá con su lugar si los plazos continúan detenidos.

Explicaron que inscribirse en la carrera que actualmente cursan podría significar perder el espacio obtenido en la nueva licenciatura, mientras que esperar una resolución también representa un riesgo.

RECHAZAN REPETIR EL EXAMEN

Otros jóvenes apuntaron que pertenecen a carreras indirectas y que ya deberían estar entregando documentación o presentando evaluaciones adicionales, pero hasta el momento no han recibido información sobre posibles modificaciones al calendario.

Además, expresaron que para muchas familias la UNAM representa la única oportunidad de acceder a estudios superiores, ya que no cuentan con recursos para ingresar a una institución privada.Los aspirantes también rechazaron la posibilidad de repetir el examen de admisión, al considerar que realizaron la evaluación conforme a las reglas y que no sería justo volver a presentar una prueba por acciones atribuibles a otras personas.

La Crónica de Hoy 2026