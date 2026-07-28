Advierte CIRT “ambigüedad” y “discrecionalidad” en lineamientos sobre audiencias

Alertan sobre riesgos en lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias que presentó la presidencia de la República (La Crónica de Hoy)

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias que presentó la presidencia de la República son “ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno”.

“Los Lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite a al Gobierno definir que es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autoregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad”, alertó

Tras la presentación de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, la CIRT respaldó el objetivo de fortalecer estos mecanismos, aunque advirtió que el proyecto aún contiene aspectos que deben revisarse.

“Entendemos que la posición del CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud”, aseveró

La CIRT exigió que los lineamientos deben aclarar que no está permitida la presentación de quejas anónimas. Delo contrario, se puede prestar a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas o artificiales.

El organismo consideró acertado que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) haya abierto un proceso de consulta pública para corregir errores y excesos de estos lineamientos “que podrían poner en riesgo la libertad de expresión que todos valoramos y la decisión de las audiencias de ver y escuchar la programación de México y del Mundo que deseen.”.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentaron, , los lineamientos sobre los derechos de las audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que permanecerán en consulta pública hasta el 21 de agosto, a fin de que r concesionarios de radio y televisión, representantes de radios comunitarias, integrantes de la academia, organizaciones civiles y la ciudadanía en general puedan participar en el debate.

En un posicionamiento, la CIRT informó que hará un ejercicio de consenso con sus más de 1,200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada sobre estos lineamientos pues consideró que si bien, la posición del CRT no es censurar si hay temas que preocupan.

Por ello, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y definir con pulcritud.

En ese sentido, evidenció que las sanciones establecidas por cada supuesta “falta” informativa son en exceso elevadas, hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario.

Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley.

Advirtió que se pretende establecer un “recurso de inconformidad” a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará decidiendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no.

Entre los derechos contemplados en los lineamientos que presentó el Ejecutivo se encuentra el de recibir información veraz y oportuna donde Luisa María Alaclde explicó que los medios tendrán la responsabilidad de no difundir información falsa, descontextualizada o presentar información histórica como si fuera actual.

Los lineamientos también establecen la obligación de distinguir entre información noticiosa y opinión, así como entre contenido editorial y publicidad.

Esa diferenciación deberá realizarse mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas, de modo que las audiencias puedan identificar con claridad el tipo de contenido que reciben, detalló Alcalde

Asimismo, contemplan la protección del derecho de réplica para que las personas puedan solicitar la corrección de información falsa o inexacta que afecte su imagen y establecen medidas de accesibilidad dirigidas a personas con discapacidad.

La consejera jurídica informó además que todas las estaciones de radio y televisión deberán contar con un código de ética.