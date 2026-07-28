CIRT advierte riesgos en lineamientos de derechos de las audiencias

CIRT

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) informó que analizan los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente en consulta pública por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al afirmar que “hay temas que preocupan”, por lo que consideran que revisar para evitar una regresión democrática y a la libertad de expresión.

Entre los temas planteados por la CIRT, el primero se refiere a que, a su consideración, los lineamientos contienen disposiciones ambiguas que podrían permitir discrecionalidad en la definición de información falsa o descontextualizada. También señaló que ello podría modificar el funcionamiento de los mecanismos de autorregulación y la actuación de las defensorías de las audiencias.

“Los Lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite a al Gobierno definir que es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad”, señaló.

Además, expresó preocupación por el esquema de sanciones previsto en los lineamientos, dado que las multas podrían alcanzar hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador por cada presunta falta informativa. La cámara sostuvo que la legislación vigente únicamente contempla sanciones por no designar una defensoría de audiencias o por no emitir códigos de ética.

Otro de los puntos expuestos por la organización corresponde al denominado “recurso de inconformidad”. De acuerdo con la CIRT, este mecanismo permitiría que el gobierno revise las resoluciones emitidas por las defensorías de las audiencias respecto de los contenidos transmitidos.

Además, solicitó que los lineamientos precisen que no serán admitidas quejas anónimas. Según el organismo, esa precisión evitaría la presentación de denuncias falsas o artificiales contra comunicadores y periodistas.

“A reserva de tener un análisis más a detalle y con comparativos internacionales, nos parece acertado que la CRT haya abierto un proceso de consulta pública para corregir errores y excesos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión que todos valoramos y la decisión de las audiencias de ver y escuchar la programación de México y del Mundo que deseen”, comunicó.

El pronunciamiento se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentaran los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los cuales permanecerán en consulta pública hasta el 21 de agosto. Durante esa presentación, el gobierno federal explicó que las disposiciones buscan hacer efectivos los derechos de las audiencias y contemplan un procedimiento de defensorías de audiencias antes de que, en casos extremos, puedan imponerse sanciones por parte de la comisión reguladora.