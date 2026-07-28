Alistan liberación de moscas estériles contra el gusano barrenador

Claudia Sheinbaum

El Gobierno de México anuncio que ya prepeara el inicio de la campaña nacional de liberación de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado. Esta estrategia arrancará en las próximas semanas en Tamaulipas y posteriormente avanzará de norte a sur del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó, durante su conferencia mañanera que el operativo forma parte de las acciones para contener la propagación de la plaga, fortalecer la sanidad pecuaria y consolidar las condiciones para la recuperación de las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

Señaló que se trata de una estrategia que requiere un trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y productores pecuarios, quienes deberán mantener una vigilancia permanente sobre sus animales para evitar nuevos casos de infestación.

“Hay una responsabilidad compartida, una del gobierno para proporcionar todas las condiciones, la información y todo lo necesario para evitar la propagación de este gusano y otra de los propios ganaderos. Tiene que haber una revisión del ganado, que estén limpios, que las heridas estén limpias, que sanen, porque (el gusano barrenador) tiene la característica de entrar justamente a través de las heridas”, dijo.

Alistan liberación de moscas estériles

Respecto al despliegue de la campaña, confirmó que la liberación de moscas estériles comenzará en las próximas semanas y que Tamaulipas será la primera entidad donde se desarrollará el operativo.

Añadió que especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ofrecerán una explicación técnica sobre el desarrollo del programa.

La estrategia contempla la liberación de moscas estériles producidas en la nueva biofábrica de Metapa de Domínguez, Chiapas. Mediante esta técnica, utilizada previamente con éxito en México y Estados Unidos. Durante este metodo los insectos estériles interrumpen el ciclo reproductivo del gusano barrenador, permitiendo reducir progresivamente la población de la plaga hasta su erradicación.