Examen de la UNAM: Comisión que investiga el proceso perfila resultados esta semana La Comisión Técnica creada para revisar el proceso del examen de la UNAM 2026 anunció que revelará los resultados en los próximos días (Pexels)

En medio de la incertidumbre que existe entre los aspirantes a la UNAM, debido a la suspensión momentánea de inscripciones a la universidad, la máxima casa de estudios anunció que estará revelando en esta semana los resultados de la revisión al proceso de ingreso a licenciatura 2026.

En un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 reveló que han comenzado a revisar el reporte solicitado por el rector, mientras que señalan que en los próximos días podrían revelar los resultados del análisis, sin especificar fecha alguna.

¿Qué pasará con el proceso de ingreso a la UNAM?

Debido a las acusaciones que se han generado tras la publicación de los resultados del examen para licenciatura de la UNAM, en donde aspirantes señalan posibles irregularidades, el rector Leonardo Lomelí Vanegas creó una Comisión Técnica la cual revisará el proceso de ingreso.

De acuerdo con lo expresado en el comunicado, la Comisión Técnica ha comenzado a trabajar de manera inmediata con la información proporcionada por la administración con el fin de proporcionar certeza y transparencia a la sociedad.

Junto con el reporte del proceso de ingreso a licenciatura, la Comisión Técnica también ha solicitado a diferentes instancias de la UNAM evidencias que considera relevantes para su análisis.

El objetivo de la Comisión Técnica creada por la UNAM es proponer opciones de caminos futuros, además de ahondar en la investigación de lo ocurrido para brindar información que ayude a deslindar responsabilidades.

Por lo que han anunciado que, conscientes de la urgencia, en esta misma semana se formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión, equidad y ética de la UNAM.

Se espera que, con la publicación de los resultados de la revisión, los aspirantes a la UNAM puedan tener mayor certeza sobre el proceso de ingreso para la universidad.

¿Se repetirá el examen de ingreso de la UNAM?

Por otra parte, después de que en redes sociales circulara un supuesto comunicado de la UNAM en el que se afirmaba que el examen de ingreso se repetiría, la universidad señaló que se trata de una noticia falsa e invitó a evitar la desinformación.

Asimismo, indicó que toda la información relacionada con el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará en sus medios oficiales.