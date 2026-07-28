Profeco implementa 55 “Ferias de Regreso a Clase” en todo el país

Útiles escolares Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el arranque de las Ferias de Regreso a Clases 2026 que se llevarán a cabo en distintas entidades del país a partir del 31 de julio, a fin de fortalecer la toma de decisiones de las familias mexicanas frente al próximo inicio del ciclo escolar.

La Profeco explicó que el despliegue de 55 ferias tiene como objetivo acercar útiles escolares, uniformes, cortes de pelo, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como otros artículos accesibles y de calidad a madres, padres y personas tutoras de niñas, niños y adolescentes estudiantes.

Los proveedores participantes pondrán a disposición de las y los consumidores ropa escolar, mochilas, calzado, libros, papelería y servicios de telecomunicaciones a bajo costo, con promociones claras y descuentos que permiten maximizar el presupuesto familiar.

A su vez, el personal de la procuraduría brindará asesorías jurídicas sobre los derechos en materia de consumo a quienes lo soliciten y talleres correspondientes a la tecnología doméstica, mediante los cuales la población aprenderá a realizar en casa su propio gel para el cabello, crema negra para zapatos y otros productos relacionados.

La “Feria de Regreso a Clases de la Ciudad de México” tendrá como sede el complejo Expo Reforma, el cual abrirá sus puertas a las familias y estudiantes el sábado 15 y domingo 16 de agosto desde las 09:00 y hasta las 18:00 horas.

La Profeco invita a las familias a consultar la Guía de Regreso a Clases que consta de dos secciones, la primera dirigida a madres, padres y personas responsables de crianza, y la segunda enfocada en orientar a las y los estudiantes. Ambas creadas con la finalidad de contribuir en el cuidado del bolsillo de los hogares a través de la organización, comparación y planeación de un presupuesto para el comienzo del nuevo ciclo escolar.