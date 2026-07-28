Aseguran una tonelada de marihuana oculta en huacales en Tabasco

Detenido Sujeto detenido con droga. (SSPC)

Fue detenida una persona con más de una tonelada de marihuana oculta entre huacales de madera que eran transportados en un camión de carga, en Tabasco.

En la carretera Raudales Malpaso, en el municipio de Huimanguillo, agentes observaron al conductor de un camión de carga, al cual le realizaron una revisión de seguridad.

Al inspeccionar el área de carga, los agentes identificaron 77 bolsas negras ocultas entre huacales de madera, al revisar su interior localizaron 1.225 toneladas de marihuana, mismos que fueron procesados para su aseguramiento.