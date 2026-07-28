Y entre sospechas del examen UNAM 2026: así se ‘dispararon’ los aciertos en las carreras más demandadas y mejor pagadas

Dudas en examen de la UNAM Las carreras con mayor demanda y mejores pagadas se dispararon en el número de aciertos requeridos. (Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa uno de los episodios más delicados de su proceso de admisión a licenciatura, en la que quizá sea su mayor turbulencia institucional desde la huelga de 1999 y la pandemia de COVID-19.

Aunque la Máxima Casa de Estudios pretendió innovar este año con un inédito examen en línea, algo que ni en plena contingencia sanitaria por coronavirus se llevó a cabo, los resultados, dados a conocer el viernes 17 de julio, de inmediato despertaron sospechas de trampas o uso de inteligencia artificial debido a comportamientos anómalos en los resultados, como documentó CRÓNICA ese mismo fin de semana.

El proceso de admisión de este año fue el más competido en años recientes

De acuerdo a un análisis del Colegio Nacional de Matemáticas (CONAMAT), la comparación de los puntajes mínimos de ingreso de 2026 con los registrados en 2024 y 2025 muestra un incremento significativo en varias de las licenciaturas más demandadas de la UNAM.

Mientras Medicina pasó de 112 aciertos en 2024 a 114 en 2025 y 117 en 2026, Arquitectura aumentó de 95 a 96 y posteriormente a 108 en menos de tres años; Derecho pasó de 86 a 89 y luego a 105, mientras que Administración se mantuvo en 90 durante dos años antes de subir hasta 108 en el proceso más reciente.

También Ingeniería en Computación avanzó de 100 a 101 en 2025 y después a 109 en 2026, y Psicología pasó de 104 a 107 y finalmente a 112 aciertos, lo cual es muestra de un incremento generalizado en la exigencia para ingresar a estas carreras.

La Universidad informó que la Comisión Técnica, la cual se instaló el lunes 27 de junio y cuenta con académicos reconocidos entre sus integrantes, revisará el desarrollo del concurso de selección y emitirá recomendaciones para fortalecer la transparencia del proceso.

Hasta ahora, la UNAM no ha concluido que existiera un fraude generalizado, por lo que la investigación permanece abierta.

Las carreras mejor pagadas también fueron las más competidas

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre las licenciaturas con mejores ingresos promedio se encuentran Medicina General, Arquitectura, Derecho, Administración, Ingeniería en Computación, Desarrollo de Software y otras disciplinas relacionadas con tecnología y salud.

Varias de ellas también forman parte de la oferta académica más demandada de la UNAM, donde cada año miles de aspirantes compiten por un número limitado de lugares.

Los mayores aumentos en los aciertos mínimos

Los datos oficiales del concurso de ingreso muestran que algunas de estas carreras elevaron de forma importante el puntaje mínimo requerido para obtener un lugar en comparación con 2025.

Entre los casos más destacados se encuentran:

Administración: de 90 a 108 aciertos (+18).

Derecho: de 89 a 105 aciertos (+16).

Arquitectura: de 96 a 108 aciertos (+12).

Ingeniería en Computación: de 101 a 109 aciertos (+8).

Psicología: de 107 a 112 aciertos (+5).

Médico Cirujano: de 114 a 117 aciertos (+3).

En todos estos casos, los puntajes de corte aumentaron respecto al año anterior, es decir, el reflejo de un proceso de selección más competitivo.

La elevada competencia también quedó reflejada en la relación entre aspirantes y espacios disponibles.

En Medicina de Ciudad Universitaria se ofrecieron 176 lugares para 16 mil 507 aspirantes; Arquitectura contó con 250 lugares para 5 mil 571 aspirantes; Derecho recibió 7 mil 184 aspirantes para 586 espacios, mientras que Administración registró 6 mil 848 aspirantes para 390 lugares.

Estos datos arrojan que las carreras con mejores perspectivas laborales también concentran una de las mayores presiones de ingreso dentro de una Universidad con cupo cada vez más limitado.

De las 10 carreras mejor pagadas, según el IMCO, 6 tuvieron un incremento en el tope de aciertos en 2026.

Examen admisión UNAM De las 10 carreras mejor pagadas según el Imco, 6 tuvieron un salto en los aciertos en el proceso de admisión. (Especial)

Aunque los datos muestran que varias de las carreras mejor pagadas fueron también las más demandadas y las que registraron algunos de los mayores incrementos en los aciertos mínimos, esa coincidencia no demuestra por sí misma que exista una relación directa entre ambos fenómenos.

El examen de admisión 2026 marcó un cambio histórico al realizarse por primera vez completamente en línea mediante la plataforma Territorium y con herramientas de supervisión apoyadas por inteligencia artificial.

Tras las inconformidades expresadas por algunos aspirantes, la UNAM mantiene abierta una investigación para revisar el desarrollo del concurso y determinar si existieron irregularidades.

Contrato millonario con Territorium bajo revisión

La UNAM adjudicó un contrato por 101.7 millones de pesos a la empresa Territorium Life para la plataforma que permitió aplicar exámenes de admisión en línea a bachillerato, licenciatura y SUAyED durante 2026.

El acuerdo contempló infraestructura tecnológica, desarrollos especializados y más de 30 requisitos de seguridad, incluidos sistemas de monitoreo con inteligencia artificial para prevenir conductas indebidas durante las evaluaciones.

Tras las inconformidades por el proceso de ingreso a licenciatura, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló una Comisión Técnica que revisará el funcionamiento del examen, los reportes generados por la plataforma y los resultados del concurso para determinar si existieron irregularidades._Con información de César Dorado, IMCO, CONAMAT y UNAM.