Fustiga PRI indiferencia de Sheinbaum ante cancelación de elecciones en Nicaragua

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno expresó su preocupación por la ausencia de un posicionamiento del gobierno mexicano ante cancelación de elecciones en Nicaragua (Graciela López Herrera)

La dirigencia nacional del PRI expresó su preocupación por la indiferencia y ausencia de un posicionamiento claro de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la cancelación de elecciones en Nicaragua que anunció el presidente de ese país Daniel Ortega y acusó que esa actitud de la mandataria mexicana representa un abandono del liderazgo histórico que nuestro país ejerció en la defensa de las libertades, los derechos humanos y las instituciones democráticas en América Latina.

El presidente nacional del PRI,, Alejandro Moreno sostuvo que México no puede convertirse en cómplice por omisión de quienes cancelan las libertades de sus pueblos.

“La historia juzga con la misma severidad a quienes destruyen la democracia que a quienes deciden callar frente a ella”, fustigó

El líder tricolor aseveró que la política exterior de México debe estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo pues defender la democracia y los derechos humanos no constituye una injerencia indebida en los asuntos internos de otros Estados sino la defensa de los valores universales y democráticos.

“Ningún gobierno puede presumirse democrático cuando decide perpetuarse en el poder suprimiendo la voluntad popular. La democracia se construye con elecciones libres, instituciones sólidas, división de poderes y pleno respeto a las libertades fundamentales, no con concentración absoluta del poder ni con la cancelación de los derechos políticos de los ciudadanos”, estableció

Hace unos días, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega anunció la cancelación de elecciones en ese país para impedir que la oposición se haga del poder.

La presidenta Claudia Sheinbaum evadió un posicionamiento concreto bajo el argumento del derecho de la autodeterminación de los pueblos.

“Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia”, esgrimió

En este contexto, la dirigencia nacional del tricolor fustigó el silencio del gobierno morenista frente al autoritarismo del presidente nicaragüense.

“Pretender cancelar el derecho de un pueblo a elegir libremente a sus gobernantes representa uno de los mayores retrocesos democráticos que puede vivir una nación y constituye una afrenta a los principios de libertad, pluralidad y respeto a los derechos humanos”, estableció

Recalcó que ningún gobierno puede presumirse democrático cuando decide perpetuarse en el poder suprimiendo la voluntad popular.

“ La democracia se construye con elecciones libres, instituciones sólidas, división de poderes y pleno respeto a las libertades fundamentales, no con concentración absoluta del poder ni con la cancelación de los derechos políticos de los ciudadanos”, estableció