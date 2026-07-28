Plan Kukulkán dejó un legado para fortalecer la seguridad en México: Harfuch

Omar García Harfuch Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El Plan Kukulkán, implementado para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial FIFA 2026, dejó un legado que fortalecerá las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad pública en México, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos a quienes participaron en el operativo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Estado de México, el funcionario sostuvo que la estrategia permitió consolidar un modelo de coordinación que continuará utilizándose más allá del torneo internacional.

“El Plan Kukulkán deja un legado que permanecerá más allá de esta Copa Mundial. Deja mejores capacidades institucionales, personal mejor preparado, protocolos especializados, mayor infraestructura tecnológica, mecanismos permanentes de intercambio de información y, sobre todo, un modelo de coordinación que fortalecerá las tareas de seguridad en beneficio de nuestro país” afirmó.

Más de 124 mil elementos participaron en el operativo

García Harfuch informó que el dispositivo movilizó a más de 124,500 elementos de instituciones federales, estatales y municipales, de los cuales más de 90,500 pertenecían a corporaciones locales desplegadas en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y Baja California.

Recordó que México fue sede de 13 partidos de la Copa Mundial, recibiendo a 17 selecciones nacionales, lo que requirió una planeación operativa para resguardar a jugadores, aficionados y visitantes.

Reconocimiento a Fuerzas Armadas y corporaciones

Destacó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la conducción operativa del Plan Kukulkán, así como el trabajo de la Secretaría de Marina en la protección de puertos, costas, aeropuertos e infraestructura estratégica. Por otra parte, también reconoció la labor de la Guardia Nacional en carreteras, aeropuertos y rutas de movilidad, así como la del Centro Nacional de Inteligencia en tareas de monitoreo estratégico, ciberseguridad e intercambio de información. Además subrayó la participación de las corporaciones estatales y municipales, que realizaron labores de proximidad, control de multitudes, vialidad, protección de espacios públicos y atención a visitantes durante el desarrollo del Mundial.

El secretario señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitió que millones de asistentes disfrutaran de la Copa Mundial en condiciones de seguridad, y aseguró que ese esquema de colaboración servirá para fortalecer futuras estrategias nacionales.