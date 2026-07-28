Estado de México concentra más desapariciones en el actual sexenio; cambia la distribución nacional del problema

El panorama de las desapariciones en México muestra un cambio en la distribución territorial durante la actual administración federal. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en lo que va del sexenio se han contabilizado 20 mil 303 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 48 por ciento se concentra en seis entidades del país.

El Estado de México encabeza la lista con 2 mil 314 casos, seguido por Sinaloa con mil 662, Baja California con mil 643, Ciudad de México con mil 524, Michoacán con mil 517 y Guanajuato con mil 250.

En este periodo, Jalisco registra mil 45 personas desaparecidas y no localizadas, ubicándose detrás de entidades como Nuevo León (mil 97) y Sonora (mil 159), de acuerdo con la gráfica elaborada con datos del RNPDNO.

Las cifras reflejan un comportamiento distinto al observado en administraciones federales anteriores. Durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, Jalisco figuró como la entidad con el mayor número de desapariciones sin localizar.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el país acumuló 34 mil 557 desapariciones no localizadas. En ese periodo, Jalisco encabezó la estadística con 5 mil 340 casos, seguido por Tamaulipas (4 mil 683) y el Estado de México (2 mil 907).

Posteriormente, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el registro nacional reportó 52 mil 575desapariciones no localizadas. Nuevamente, Jalisco ocupó el primer lugar con 6 mil 706 casos, por encima del Estado de México (5 mil 575) y Veracruz (3 mil 726).

del tema de desapariciones, Jalisco ya no ocupa el primer lugar, ahora es el Estado de México

Aunque la distribución geográfica ha cambiado en la actual administración, las desapariciones continúan siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad y derechos humanos. Los datos evidencian que el fenómeno mantiene una alta concentración territorial y subrayan la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, búsqueda, investigación y localización de personas, así como de brindar respuestas a las miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.