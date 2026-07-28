Sheinbaum dice que la UNAM debe resolver qué pasará con el examen de admisión a licenciatura y si hubo fraude en el proceso (Mario Jasso)

Respecto a la polemica sucitada en la Universidad Nacional Autónima de México respecto a presuntas trampas o fraudes en la realización del examen para ingreso a licenciatura, la Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la institución, dentro de su autontómia, debe resolver el caso y que contará con el apoyo d einstituciones federales como la FGR y la SEP y la Agencia de Transformación Digital en caso de solicitarlo.

La mandataria señaló que la prioridad debe ser ofrecer pronta certeza a los miles de aspirantes afectados por la suspensión temporal del proceso de inscripción y que su gobierno puede apoyar recibiendo en las universidades como la Rosario Castellanos a los estudiantes que se queden sin lugar en la Máxima Casa de Estudios.

De igual forma consideró que se debe esclarecer cómo se produjo el presunto fraude y determinar si existió responsabilidad de la empresa encargada de aplicar el examen o de algunos aspirantes utilizaron la inteligencia artificial.

Precisó que todo el proceso depende de las autoridades de la UNAM, si se emprenderán denuncias y que si lo solicitan se les brindará el apoyo de instituciones como la SEP, la Agencia de Transformación Digital y la propia FGR para resolver el caso.