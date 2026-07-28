¿Dónde lloverá por Genevieve? Pronóstico del clima en México (Pexels)

El huracán Genevieve que se encuentra en el océano Pacífico, aumentó su categoría a una de las más altas antes de comenzar a debilitarse.

De acuerdo con la escala de Saffir-Simpson, el ciclón alcanzó la clase 5, uno de los niveles máximos, lo cual podría generar algunos efectos de manera indirecta en México, convirtiéndose en uno de los eventos más intensos de la temporada.

¿Qué efectos tendrá Genevieve en el país?.

Aunque el ciclón mantiene su trayectoria lejos de la República, las autoridades informaron que no representa un impacto directo en el país, pero se espera que en los próximos días se presenten:

Fuertes lluvias

Granizo

Viento intenso

Oleaje intenso

Aunque su trayectoria se define mar adentro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la nubosidad que desprende en combinación con el monzón que afecta el territorio nacional, aunado con la onda tropical número 21 mantendrá diversas afectaciones en buena parte del país.

¿Qué estados de la república se verán afectados por el huracán Genevieve?

Las autoridades señalaron que distintos estados de la república presentarán precipitaciones constantes:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Oaxaca

Las lluvias fuertes continuarán en el norte del país por el monzón mexicano

Asimismo, el SMN prevé que en gran parte del territorio cuente con lluvias de muy fuertes a intensas. Además en los estados de Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa el monzón continuará generando chubascos intensos.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, descargas eléctricas, así como causar encharcamientos, inundaciones y aumentar los niveles de los ríos y arroyos. Por ello se recomienda a la población mantenerse informada y atender a los avisos oficiales.