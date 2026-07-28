¿Habrá cambios en el contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados del INFONAVIT? Esto es todo lo que se sabe sobre los supuestos y rumores

La revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2026-2028 dejó una serie de modificaciones que, de acuerdo con la Planilla Rumbos, lejos de afectar o reducir las oportunidades, buscan fortalecer las condiciones laborales de las personas sindicalizadas.

Contrario a lo que decenas de rumores apuntaban, los integrantes del sindicato del INFONAVIT gozan de nuevas prestaciones médicas, ajustes en las reglas para ocupar puestos de confianza, incrementos salariales y la ratificación de derechos considerados históricos dentro de la organización, los cuales no serán retirados ni modificados.

¿Cuáles son las modificaciones que SÍ sufrirá el Contrato Colectivo?

El balance presentado por la organización incluye diversas acciones que, asegura, tendrán impacto directo en la vida laboral y familiar de los trabajadores.

Los cambios más importantes

Incorporación de un seguro de Gastos Médicos Mayores y Menores

Incremento salarial general del 3.7%

Reducción temporal de la cuota sindical del 2% al 1%

Ampliación de uno a seis años para conservar la plaza sindical al ocupar un puesto de confianza

Permanencia de la jornada semanal de 40 horas

Ratificación de la protección de los derechos laborales establecidos en el Contrato Colectivo

Seguro médico con cobertura familiar

La incorporación del nuevo Seguro de Gastos Médicos representa una de las novedades más relevantes de la revisión contractual.

La cobertura considera atención médica, hospitalaria, medicamentos y estudios clínicos para trabajadores sindicalizados y también para integrantes de su núcleo familiar, incluyendo cónyuge o concubino e hijos que cumplan con los requisitos establecidos.

Mayor margen para ocupar puestos de confianza

La modificación a la Cláusula 21 amplía hasta seis años el periodo durante el cual un trabajador sindicalizado puede desempeñar un puesto de confianza sin perder el derecho a regresar a su plaza original.

La representación sindical considera que esta medida favorece el desarrollo profesional y permite aprovechar la experiencia adquirida en distintas áreas de trabajo.

Ingreso y derechos laborales

Además del incremento salarial del 3.7%, la organización informó que reducirá durante un año la cuota sindical al 1%, como una medida para incrementar el ingreso disponible de los trabajadores.

También reiteró que continúan vigentes las disposiciones que protegen los derechos derivados del Contrato Colectivo de Trabajo y de la legislación laboral.

La jornada de 40 horas llegó para quedarse

Uno de los mensajes difundidos por la organización es que la jornada semanal de 40 horas permanece sin modificaciones.

De acuerdo con la representación sindical, este esquema forma parte de las conquistas laborales consolidadas durante más de cinco décadas y seguirá vigente conforme a las disposiciones del Contrato Colectivo y su Reglamento Interior.

Representación sindical con presencia nacional

La Planilla Rumbos, encabezada por Rafael Riva Palacio Pontones, señaló que mantiene una estructura nacional integrada por comités delegacionales y un Comité Ejecutivo Nacional para impulsar negociaciones laborales y la defensa de los derechos de la base trabajadora.