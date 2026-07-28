¿Para no gastar papel y reducir el impacto ambiental? Esta fue la razón por la que la UNAM aplicó el examen en línea este 2026

Rectoría UNAM Fotografía de archivo del 3 de mayo de 2024 que muestra a estudiantes protestando en tiendas de campaña frente a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad de México (México). Foto: EFE (Mario Guzmán/EFE)

El cambio de un modelo de examen presencial a uno en línea fue una “medida clave para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia operativa”, de acuerdo con documentación solicitada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y expuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La Máxima casa de estudios respondió a una solicitud de información donde aclaró los motivos administrativos por los cuales se justificó la viabilidad o inviabilidad de aplicar los exámenes de selección de nuevo ingreso a través de internet, mismos en los que se encontraron inconsistencias por presuntas fallas en la aplicación del software de la empresa Terrotorium Life hace una semana.

¿Por qué se hizo el examen de la UNAM por internet a distancia?

De acuerdo con la UNAM, el eje central del cambio fue la reducción de la tala de árboles, ya que para la aplicación de 400 mil cuadernillos de examen se requerirían al menos 14 millones de hojas, lo que representa 70 toneladas de papel; unos 1680 árboles talados, según sus propios cálculos.

Examen en línea UNAM La Universidad Nacional Autónoma de México respondió a una solicitud de transparencia donde mencionó el menor uso de hojas y de agua como motivos para aplicar el examen de ingreso a licenciatura en línea.

La instancia apuntó a que esta medida también ayudaría al ahorro significativo de agua ya que para la producción de una sola hoja se requieren entre 10 y 20 litros de agua, para el estimado de cuadernillos se necesitaría entre 160 y 320 millones de litros.

Otro de los ejes centrales de la UNAM para cambiar a un examen totalmente en línea fue la disminución del impacto por movilidad de los aspirantes y de sus trabajadores hacia las sede “contribuyendo a la disminución de la huella de carbono urbana, el consumo de gasolina y la reducción del tránsito”.

¿Cuánto pagó la UNAM por aplicar el examen en línea?

Pese a estas estimaciones, la UNAM pagó 101 millones 757 mil 810 (Ciento un millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos diez.) pesos a la empresa Territorium Life para la aplicación de sus exámenes de admisión donde se encontraron anomalías e inflación de puntajes por la presunta falla en el Software que implementó más de 20 candados para garantizar la seguridad de la aplicación de la prueba, los resultados y los datos personales de los aspirantes.