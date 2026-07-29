Lleva Gobierno de México Tianguis del Bienestar y “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, a la Montaña Alta de Guerrero

La Montaña Alta de Guerrero recibió el Tianguis del Bienestar y el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”; al municipio de Olinalá acudieron el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y la representante adjunta de la ONU-DH en México, Maia Campbell.

Así como la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.

En su intervención, la titular de Gobernación destacó que la estrategia de seguridad, impulsada por la presidenta, privilegia la atención a las causas de la violencia y el fortalecimiento de las comunidades.

La secretaria Rodríguez explicó que como parte del “Tianguis del Bienestar” se entrega gratis ropa, calzado, telas, mochilas, platos, enseres domésticos, paraguas y otros artículos nuevos, de primera necesidad, recuperados en las aduanas del país en beneficio de las familias que más lo necesitan.

“Los bienes incautados deben convertirse en bienestar para las familias mexicanas, porque un gobierno cercano es aquel que escucha, que comparte y que actúa”, afirmó.

Hasta el momento, en Guerrero se han realizado 17 jornadas en 16 municipios, en beneficio de más de 54 mil 500 familias.

En todo el país, el Tianguis del Bienestar ha llegado a 801 comunidades de cuatro estados (Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán), donde se han distribuido más de 3 millones 400 mil artículos a más de 400 mil personas.

En tanto, el módulo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permanecerá en la plaza principal de Olinalá hasta el 3 de agosto, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Iglesia Católica. Ahí, la población podrá intercambiar armas por dinero en efectivo, de manera voluntaria, anónima y sin investigación.

Al convocar a la población a retirar las armas de los hogares, la secretaria de Gobernación expresó que el objetivo es evitar accidentes fatales. También invitó a que niñas y niños intercambien juguetes bélicos por juguetes didácticos, con el propósito de fomentar desde la infancia el diálogo y la solidaridad.

Informó que esta acción ya recorrió 11 municipios de Guerrero, donde se han retirado 165 armas de fuego de los hogares, más de 5 mil cartuchos y 102 cargadores. A nivel nacional, la población ha canjeado 11 mil 738 armas: seis mil 456 cortas, tres mil 422 largas y mil 860 granadas.

La secretaria de Gobernación agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional su disposición y apoyo para hacer posible estos programas.

“El invaluable trabajo social de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional constituye una de las más altas expresiones de su vocación de servicio y de su compromiso con el pueblo de México.

“Cuando la naturaleza pone a prueba a nuestras comunidades, una emergencia amenaza la tranquilidad de las familias o la población requiere apoyo inmediato, sus mujeres y hombres acuden con disciplina, entrega y solidaridad llevando auxilio, protección y esperanza a quienes más lo necesitan”, resaltó.

Asimismo, reconoció a la Guardia Nacional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, instituciones que colaboran en la realización de ambas jornadas.