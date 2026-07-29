Congua desarrolla el programa Agua para Colima en beneficio de 240 mil habitantes

Agua para Colima

Con el objetivo de hacer frente a los efectos del cambio climático en materia hídrica en varias regiones del país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), continúa con su programa de llevar el vital líquido a las regiones donde más se necesite en Colima, con lo que incrementará en casi la mitad el abasto de agua potable a cerca de 240 mil habitantes de la capital del estado, su zona metropolitana y Villa de Álvarez.

Mediante infraestructura hidráulica fundamental, cuya inversión se calcula en casi mil 800 millones de pesos, esa región de Colima contará con una segunda fuente de suministro de agua potable, confiable y sostenible, no sólo para cubrir la demanda actual, sino también para la de los próximos 30 años.

Para ello, este proyecto, conceptualizado como un sistema moderno y resiliente, que contribuirá a hacer frente a los efectos del cambio climático en materia hídrica, incluye un acueducto de 21 kilómetros, dos plantas de bombeo, una planta potabilizadora, dos tanques de almacenamiento, un tanque de cambio de régimen y una obra de toma.

Con este proyecto, el Gobierno de México avanza en el cumplimiento de su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales de Colima, para reducir la vulnerabilidad del sistema de agua potable actual y contribuir a que se brinde un mejor servicio a la población, a corto, mediano y largo plazo, impactando positivamente en la vida de las y los colimenses.