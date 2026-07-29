Chema Martínez destaca respaldo de la dirigencia nacional de Morena para fortalecer la unidad en Jalisco

La visita de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, a Jalisco representa un respaldo a las principales causas del estado y una oportunidad para fortalecer la unidad del movimiento, aseguró el coordinador de regidores de Morena en Guadalajara, Chema Martínez.

Durante una reunión realizada en Expo Guadalajara entre la dirigencia nacional y representantes de Morena en la entidad, el morenista señaló que la presencia de la dirigente nacional busca escuchar las distintas voces del partido y construir acuerdos que permitan avanzar con una agenda común.

Chema Martínez afirmó que Ariadna Montiel ha mostrado interés por atender las preocupaciones de las y los jaliscienses, además de impulsar el diálogo entre los diferentes liderazgos del movimiento.

“La presidenta, desde que llegó, ha mostrado un interés de acompañar todas las causas que le duelen a los jaliscienses, pero, sobre todo, acompañarnos también en el movimiento para poder ser una sola posición”, expresó.

El regidor explicó que uno de los principales objetivos de este encuentro es lograr que Morena presente una postura unificada frente a los retos que enfrenta Jalisco. Indicó que, aunque dentro del partido existen diferentes puntos de vista, el propósito es construir consensos que permitan ofrecer a la ciudadanía una propuesta clara.

“Ante la diversidad de opiniones que hay, la intención es que la presidenta haga este vínculo para salir con una sola idea, una sola narrativa y una sola propuesta”, comentó.

Entre los temas abordados durante la reunión destacó la problemática relacionada con la calidad del agua que reciben miles de familias en la entidad, asunto que Chema Martínez ha impulsado de manera constante en la agenda pública. El regidor reiteró que el acceso al agua limpia debe ser una prioridad para las autoridades y señaló que las propuestas para atender esta problemática continúan analizándose al interior de Morena, con el propósito de construir una posición conjunta.

Asimismo, consideró que la visita de Ariadna Montiel envía un mensaje de respaldo a quienes trabajan para consolidar el proyecto de transformación en Jalisco.

“Esta reunión sí muestra un respaldo por parte del movimiento, a través de su presidenta nacional, para que vayamos juntos en esta lucha que tiene que ver con que en Jalisco llegue la transformación”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre las diferencias internas que surgieron durante el pasado proceso electoral, Chema Martínez reconoció que en cualquier movimiento político pueden existir distintas opiniones y errores; sin embargo, sostuvo que Morena debe mantener la capacidad de dialogar, aprender y construir acuerdos.

Añadió que el objetivo es fortalecer al partido mediante el respeto entre sus integrantes y la disciplina política, siempre poniendo por delante las necesidades de la población. Finalmente, el coordinador de regidores señaló que la pluralidad de ideas puede convertirse en una fortaleza cuando existe disposición para escuchar y trabajar en equipo.

Con ello, dijo, Morena busca consolidar una agenda común enfocada en atender las principales demandas de la ciudadanía y fortalecer su organización rumbo a los próximos retos políticos en Jalisco.