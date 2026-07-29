Gobierno firma acuerdo Marco para la Compra Exclusiva de Café a Organismos del Sector Social

Marco para la Compra Exclusiva de Café

Con el objetivo de fortalecer un modelo de compras públicas con enfoque social y sostenible, este miércoles, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llevó a cabo la firma del Acuerdo Marco para la Compra Exclusiva de Café a Organismos del Sector Social, mecanismo que permitirá a las dependencias del Gobierno de México adquirir café directamente de cooperativas y organizaciones de productores.

El acuerdo busca impulsar un esquema de contratación pública que favorezca a pequeños productores y organizaciones de la economía social, garantizando condiciones de comercialización más equitativas, así como criterios de sostenibilidad y transparencia en las adquisiciones gubernamentales.

Durante el evento, encabezado por la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, se destacó que este modelo pretende convertir las compras públicas en una herramienta para promover el desarrollo económico y la justicia social, facilitando que organismos del sector social participen como proveedores del gobierno en igualdad de condiciones.

Café Nak Nimiles

Este mecanismo contribuirá a fortalecer las cadenas productivas del café mexicano y a generar mayores oportunidades para las comunidades cafetaleras.

Al respecto, Alejandro Encinas Nájera, subsecretario del Buen Gobierno, declaró que con estas acciones se espera eliminar los intermediarios que muchas veces evaden responsabilidades, degradan el trabajo de los agricultores o simplemente no cumplen con los niveles adecuados de calidad con los productos que ofrecen. Ahora se espera darle el valor real al trabajo que cientos de agricultores realizan diariamente.

Destacó que Puebla y Oaxaca son los primeros estados que ya distribuyen este producto en sus líneas militares.

Se espera que este acuerdo genere mayor eficiencia administrativa y certeza tanto para las instituciones públicas como para los productores participantes. Además, forma parte de la estrategia del Gobierno de México para consolidar un modelo de compras públicas sostenibles que priorice el impacto social y el desarrollo regional.

La secretaria Raquel Buenrostro declaró que para llegar a la firma de este acuerdo se realizaron varios procesos para cuidar los intereses de los involucrados, tanto instituciones públicas como al sector de agricultores. Destacó que aunque la primera compra es de 1.1 toneladas, se tiene la meta de llegar a la distribución de al menos 70 toneladas de café.

Resaltó que instituciones como la Secretaría de la Defensa y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya han realizado la compra y distribución de café.

Finalmente, Valeria Hernández Nolasco, agricultora de la comunidad de Ahuacatlán y participe de la cooperativa Nak Nimiles, agradeció la oportunidad que hoy se les brinda para mostrar y comercializar el producto que ha sembrado desde pequeña y al que ha dedicado total entrega con la ilusión de que un día llegará más allá de su comunidad. Destacó que el café que su municipio ofrece es un café de calidad que puede competir con otras marcas y que gracias a esta firma, ahora podrá tener mayor alcance.

Con esta firma, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirmó su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan la transparencia, el fortalecimiento de la economía social y el apoyo directo a las organizaciones productoras de café del país mediante mecanismos de contratación pública más inclusivos.