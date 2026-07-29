Banco Mundial pone la mira en el Plan México y expresa interés por participar en la estrategia de inversión

Banco Mundial busca participar en el Plan México de Claudia Sheinbaum

El interés del Banco Mundial por sumarse al Plan México llegó a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y su equipo de trabajo para dialogar sobre las oportunidades de colaboración con la estrategia económica impulsada por el Gobierno de México.

Tras el encuentro, la mandataria informó a través de sus redes sociales que el organismo financiero internacional expresó su disposición para participar en el Plan México, al asegurar que la economía nacional avanza con certidumbre y confianza.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza”, publicó.

Financiamiento

Horas antes del encuentro, durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el Banco Mundial ha trabajado de manera cercana con la Secretaría de Hacienda para fortalecer el Plan México, principalmente mediante esquemas de préstamos dirigidos a empresas privadas para impulsar el desarrollo.

La presidenta señaló que el objetivo del Plan México es producir más, generar empleos mejor remunerados y fortalecer tanto el mercado interno como las exportaciones.

“Plan México significa producir más con más empleos y mejor remunerados para el mercado interno y para la exportación. Entonces sí, en efecto, han estado muy interesados en el Plan México”, expresó.

Sectores estratégicos

Las conversaciones entre el Gobierno de México y el Banco Mundial también contemplan mecanismos de apoyo para actividades consideradas estratégicas dentro del Plan México.

Entre ellas se encuentran la agricultura, la manufactura y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con la intención de impulsar la inversión productiva, fortalecer las cadenas de valor y fomentar la generación de empleos.

Nueva alianza con México

El Banco Mundial también informó que trabaja en un nuevo Marco de Alianza con México, el cual tendrá una vigencia de cinco años y responderá a las prioridades de desarrollo planteadas por la administración federal.

De acuerdo con lo planteado, este esquema buscará respaldar proyectos relacionados con el Plan México mediante financiamiento, garantías para reducir riesgos y mecanismos que otorguen mayor certeza jurídica a los inversionistas.

Además, el documento alineará la cooperación entre ambas partes con objetivos enfocados en competitividad, capital humano, infraestructura y crecimiento inclusivo.

Con ello, el Banco Mundial y el Gobierno de México avanzan en el análisis de mecanismos de colaboración para fortalecer la estrategia económica del país, con énfasis en la inversión productiva y el desarrollo de sectores considerados prioritarios.