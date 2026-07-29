Reaparece Adán Augusto en la Permanente luego de tres semanas; evita confirmar si revocaron su visa

Adán Augusto López, arropado por sus compañeros morenistas en la Permanente

Luego de permanecer tres semanas fuera de la escena pública, el senador de Morena y excoordinador de la bancada guinda en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, reapareció este miércoles y evadió confirmar o rechazar las versiones de que le cancelaron la visa y una supuesta investigación en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos relacionada con el llamado “huachicol fiscal”.

Tampoco aclaró si solicitará licencia como senador a mediados de septiembre como parte de estos señalamientos que circulan en su contra.

“No doy declaraciones, muchas gracias”, respondió en repetidas ocasiones ante los cuestionamientos de la prensa

Los periodistas insistieron sobre las versiones que han circulado en plataformas digitales, en las que se afirma que al exfuncionario federal le habría sido retirada la visa para ingresar a Estados Unidos y que estaría bajo investigación por autoridades de ese país por posibles vínculos con una red de tráfico ilegal de hidrocarburos.

“Senador, hay rumores de que ya no tiene visa, que lo están investigando en Estados Unidos”, se le cuestionó

López Hernández evitó profundizar y nuevamente respondió: “No doy declaraciones, muchas gracias”.

Después de tres semanas de ausencia, Adán Augusto reapareció en la Permanente en medio de una serie de versiones y señalamientos sobre una supuesta indagatoria en Estados Unidos en su contra por presunto contrabando de combustibles o bien que le fue cancelada su visa.

Sin embargo, el legislador tabasqueño nunca detuvo su paso ante la lluvia de cuestionamientos.

--Porqué considera que surgen este tipo de rumores en su contra?

--No doy declaraciones… insistió

“¿No tiene visa?”, pero el legislador tampoco respondió.

Cuestionado sobre estos mismos temas el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo no saber sobre ellos.