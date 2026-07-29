HR Ratings eleva la calificación de Quintana Roo al nivel más alto de su historia

Mara Lezama Gobernadora de Quintana Roo

Quintana Roo alcanzó la mejor calificación crediticia de su historia otorgada por HR Ratings, luego de que la agencia internacional elevó la nota del estado de HR A+ a HR AA- y modificó su perspectiva de Positiva a Estable, informó la gobernadora Mara Lezama.

De acuerdo con la administración estatal, se trata del nivel más alto obtenido por la entidad desde que comenzó a ser evaluada por esa calificadora en 2012, un avance que refleja la evolución de sus indicadores financieros durante los últimos años.

HR Ratings reconoce mejoras en las finanzas públicas

La evaluación de HR Ratings señala que Quintana Roo fortaleció su posición financiera durante 2025, impulsado por un incremento de 10.3% en los Ingresos de Libre Disposición, resultado de una mayor recaudación propia y de acciones para mejorar la eficiencia recaudatoria.

Según el análisis de la calificadora, ese desempeño permitió mejorar la liquidez del estado, disminuir el pasivo circulante y reducir el nivel relativo de endeudamiento, factores que respaldaron el cambio en la calificación.

La agencia también identificó que los recursos públicos se destinaron a sectores como salud, educación, turismo y seguridad pública, manteniendo un equilibrio entre el manejo de las finanzas y la inversión gubernamental.

Gobierno atribuye el resultado a la disciplina fiscal

La secretaria de Finanzas y Planeación, Martha Parroquín Pérez, señaló que la mejora responde a una política basada en disciplina fiscal, fortalecimiento de los ingresos propios y control del gasto público.

Añadió que durante la presente administración no se ha contratado deuda adicional y se ha mantenido una posición sólida de liquidez, elementos que, afirmó, contribuyeron a fortalecer la estabilidad financiera del estado.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama sostuvo que la nueva calificación refleja un manejo responsable de los recursos públicos y permite ampliar la capacidad del estado para impulsar obras, programas e infraestructura.

El gobierno de Quintana Roo destacó que una mejor evaluación crediticia incrementa la confianza de inversionistas e instituciones financieras, además de facilitar el acceso a condiciones de financiamiento más favorables en caso de requerirse.

La administración estatal consideró que este escenario también favorece la atracción de inversiones, el desarrollo de proyectos estratégicos y la generación de empleo.

Quintana Roo avanza seis escalones en la evaluación de HR Ratings

Con esta actualización, Quintana Roo acumula un avance de seis niveles en la escala de HR Ratings durante la actual administración estatal, al pasar de BBB- a AA-.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal, ese crecimiento coloca a la entidad entre las que más han mejorado su calificación dentro del país y la sitúa a tres escalones de alcanzar la máxima nota que otorga esa agencia calificadora.