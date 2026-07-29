Caso Alberto Jasso: Piden acabar con el acoso digital contra la denunciante del maestro

Caso Alberto Jasso La alumna denunciante ha sufrido de violencia digital al ser señalada como la responsable de la muerte del profesor. Foto: Cuartoscuro

Ha pasado casi una semana desde que el maestro Alberto Israel Jasso publicara un video donde anunció que se quitaría la vida luego de ser denunciado por presunto acoso sexual por parte de una alumna. Esta situación ha generado una persecución digital en contra de la estudiante, por parte de grupos “anti feministas” y quienes han buscado aprovechar el caso para desestimar este tipo de violencia contra las mujeres. Ahora, asociaciones civiles han puesto en alerta esta situación para evitar que siga siendo agredida.

Tejiendo Redes Infancia denuncia ciberacoso contra alumna que denuncio a Alberto Jasso

El caso del maestro Alberto Jasso, cuya investigación continúa en proceso, ha acaparado la conversación en redes sociales y ha sido tomado por grupos que se autodenominan “en contra” del feminismo para reforzar una narrativa de desprestigio en contra de este movimiento.

De esta manera, múltiples cuentas y usuarios han señalado a la alumna menor de edad como la responsable de que el maestro se haya quitado la vida tras poner una denuncia ante la Dirección Jurídica del IEMS y del Ministerio Público.

Ahora, la asociación civil de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe ha solicitado a Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes intervenir y abrir una investigación por la violencia digital que han sufrido tanto la estudiante que denunció a Alberto Jasso como su familia, quienes han recibido el acoso de personas en diferentes plataformas.

¿Es un delito exponer los datos personales de la alumna que denunció a Alberto Jasso?

Desde el punto de vista jurídico, exhibir en redes sociales el nombre, fotografías, domicilio u otros datos personales de una persona denunciante con el propósito de desacreditarla, intimidarla o someterla al escarnio público puede constituir una conducta ilícita e incluso un delito en México.

La Ley General de Víctimas reconoce el derecho de las víctimas a la protección de su identidad, privacidad e intimidad, así como a no ser revictimizadas durante o después de un proceso legal.

A su vez, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias establece que los actos realizados mediante tecnologías de la información que afecten la intimidad, privacidad, dignidad o seguridad de las mujeres pueden configurar violencia digital o mediática, por lo que deben ser prevenidos y sancionados.

Alumnas del maestro Alberto Jasso piden no confundir la causa ni desacreditar la violencia contra las mujeres

Esta semana, familiares, amistades y estudiantes de Alberto Israel Jasso se reunieron en las inmediaciones del IEMS para exigir a las autoridades que se hicieran cargo del asunto y para recordar al profesor.

Aunque múltiples alumnas dieron su testimonio para defender al maestro Alberto Jasso y contar experiencias positivas con el profesor, también solicitaron que los hechos no se desvirtuaran para que futuras denuncias de abuso sexual se desestimen o se desacrediten.

“Quisiera que también dejen de estar insultando a la niña (que lo denunció). Sé que estuvo mal. Yo conocí a Jasso y sé que no le hubiera gustado que usemos la violencia. No le gustaría que dijéramos esas palabras de ella”, señaló una de ellas.