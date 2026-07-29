SSPC gradúa a 30 elementos especializados en búsqueda y rescate para fortalecer atención de emergencias

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) graduó a 30 elementos que concluyeron el Curso de Operación y Coordinación Estratégica de Búsqueda, Rescate y Traslado, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad y mejorar la atención a la población durante situaciones de emergencia.

La ceremonia se realizó como parte de las acciones impulsadas por la dependencia federal para contar con personal mejor preparado ante contingencias que requieran labores de rescate en zonas de difícil acceso.

El curso fue impartido por la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) y tuvo una duración de cinco semanas. Durante este periodo, los participantes recibieron capacitación especializada para intervenir en operaciones de búsqueda, rescate y traslado de personas en escenarios complejos.

La SSPC informó que los 30 elementos adquirieron conocimientos en técnicas de búsqueda y rescate, así como en maniobras de ascenso y descenso vertical, habilidades que les permitirán actuar de manera más eficiente en terrenos complicados y áreas de difícil acceso.

Además del entrenamiento técnico, los participantes reforzaron competencias en planeación, coordinación estratégica, análisis operativo, movilidad y trabajo en equipo, capacidades consideradas fundamentales para responder de forma rápida y eficaz durante una emergencia.

Las autoridades destacaron que una respuesta oportuna puede ser determinante para salvar vidas, por lo que la capacitación constante del personal representa una prioridad para mejorar la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad y la protección civil.

Tras concluir el curso, los 30 elementos ya se encuentran disponibles para ser desplegados en apoyo de las comunidades y regiones del país que enfrenten situaciones de emergencia o requieran operaciones especializadas de rescate.

La SSPC señaló que este tipo de programas forman parte de su estraegia para profesionalizar a su personal y fortalecer la preparación de los equipos que participan en la atención de desastres naturales, accidentes y otras contingencias.