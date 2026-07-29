Congresista republicano acusa a Sheinbaum de “socavar” la política de Trump hacia Cuba

El congresista republicano Carlos Giménez (EFE)

El congresista republicano Carlos Giménez acusó este miércoles a la presidenta Claudia Sheinbaum de “socavar” la política de presión de la Administración de Donald Trump sobre Cuba, después de que México anunciara un nuevo envío de ayuda humanitaria para la isla.

“Desde el Congreso de USA, denunciamos al desgobierno corrupto de México por seguir socavando la política de Estados Unidos hacia el régimen asesino en Cuba”, publicó Giménez en español en su cuenta de X.

Giménez, de origen cubano, destacó que la mandataria mexicana “está perpetuando a la dictadura más longeva de la región y su pésimo accionar no es de una aliada cuando se pretende renegociar” el tratado de libre comercio T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

“No son buenos vecinos y tendrán que enfrentar las consecuencias”, señaló el parlamentario conservador.

La Jefa del Ejecutivo Federal anunció en la víspera que su Gobierno prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba, con el objetivo de paliar la crisis económica y social que atraviesa la isla, agravada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos tras la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Trump, que presiona a La Habana para que emprenda reformas políticas y económicas, ha amenazado con “tomar el control” de la isla, mientras el Gobierno cubano denuncia que Washington prepara el terreno para justificar una eventual intervención militar.

El nuevo envío de ayuda mexicana a Cuba se produce mientras México, Estados Unidos y Canadá renegocian el T-MEC, uno de los tratados de libre comercio más importantes del mundo, después de que Trump se negara a respaldar su renovación automática.