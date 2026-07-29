Derechos de las audiencias: ¿qué dicen los nuevos lineamientos y por qué la oposición acusa “mordaza” y “Ley Censura”?

¿Ley Censura? Los nuevos lineamientos en materia de telecomunicaciones han provocado roces entre el Gobierno y la oposición. (Cuartoscuro y Pexels)

La consulta pública sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias abrió un nuevo frente entre el oficialismo y los partidos de oposición, que acusan censura y un nuevo paso en el camino hacia una supuesta dictadura por parte de Morena.

Los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), entraron a consulta pública esta semana con el objetivo de definir los mecanismos mediante los cuales estaciones de radio y canales de televisión deberán garantizar los derechos de las personas que consumen sus contenidos.

El proyecto ha generado posiciones encontradas, pues la oposición, que lo ha calificado como “Ley Censura”, afirmó que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión, mientras que la autoridad sostiene que los lineamientos desarrollan derechos ya previstos en la Constitución y en la legislación vigente, sin establecer mecanismos de censura previa.

“¡Alerta! México se encuentra al borde de la dictadura y te voy a decir por qué: Morena pretende censurar los medios de comunicación con el pretexto de defender a las audiencias”, advirtió el diputado priista Rubén Moreira en un video compartido en sus redes sociales.

“Morena piensa que el pueblo es tonto por eso busca regular lo que se difundirá en la radio, la televisión y las redes. No quieren que tú decidas, desde el Gobierno quieren vigilar y controlar lo que se dice en todos los medios de comunicación; quieren amedrentar a los dueños de la radio, la televisión y a los periodistas con multas o con la cancelación de las concesiones”. — Rubén Moreira, diputado del PRI

Sobre una posible censura o mordaza en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa no busca censurar a ninguna persona ni los contenidos publicados en plataformas digitales, sino impedir que gobiernos extranjeros difundan propaganda política o ideológica en México.

Incluso afirmó que el artículo relacionado con las plataformas digitales puede modificarse o eliminarse si genera dudas, ya que, dijo, “ese no es el centro de la ley”, y reiteró su disposición para enriquecer la propuesta durante el proceso legislativo.

¿Qué son los derechos de las audiencias?

Los derechos de las audiencias son garantías previstas en el artículo 6 de la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para proteger a quienes reciben contenidos de radio y televisión

Entre ellos destacan:

Recibir información diferenciando claramente noticias, opiniones y publicidad.

Contar con mecanismos para presentar quejas cuando consideren vulnerados sus derechos.

Acceder a contenidos respetuosos de los derechos humanos y con criterios de inclusión.

Tener acceso a un Defensor de las Audiencias que atienda inconformidades.

¿Qué establecen los nuevos lineamientos?

De acuerdo con el proyecto sometido a consulta pública, los concesionarios de radio y televisión deberán:

Publicar y registrar un Código de Ética.

Designar y difundir la información de su Defensor de las Audiencias.

Establecer procedimientos para recibir, analizar y responder las quejas del público.

Informar sobre las resoluciones emitidas por las defensorías.

Garantizar mecanismos para proteger los derechos de las audiencias, incluidos grupos en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a las redes sociales, los nuevos lineamientos buscan evitar la injerencia de gobiernos extranjeros en procesos electorales o debates de interés público.

La CRT señaló que, por primera vez, el órgano regulador podrá intervenir cuando una persona impugne la resolución emitida por el Defensor de las Audiencias o cuando un concesionario no atienda las recomendaciones correspondientes.

Nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces que se modifique la redacción o que se elimine el artículo — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Nuevos lineamientos CIUDAD DE MÉXICO, 28JULIO2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional donde se compartieron los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para garantizar los derechos de las audiencias y establecer los códigos de ética en radio y televisión, cuya consulta pública permanecerá hasta el 21 de agosto. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

¿Por qué existe controversia?

Legisladores de oposición señalaron que algunas disposiciones del proyecto son amplias y podrían dar lugar a interpretaciones distintas sobre el papel de la autoridad frente a los contenidos difundidos por los medios de comunicación.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sostiene que los lineamientos únicamente desarrollan mecanismos para hacer efectivos derechos ya reconocidos por la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que los concesionarios conservan la libertad de expresión, la libertad editorial y la libertad programática.

La consulta pública permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, periodo durante el cual ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones civiles podrán enviar observaciones y propuestas para modificar el proyecto antes de su aprobación definitiva.

Concluida esa etapa, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones analizará las opiniones recibidas para determinar si incorpora cambios al documento final antes de emitir los lineamientos definitivos.

¿Por qué la oposición habla de una “mordaza”?

La principal crítica de partidos de oposición es que los lineamientos otorgan a la autoridad facultades que podrían influir en las decisiones editoriales de los concesionarios de radio y televisión.

El Gobierno no quiere que te enteres de lo que sucede y menos de que escuches a expertos opinar; eso es lo que sucede en Nicaragua o países donde el Gobierno para ‘protegerte’ te dice que leer, escuchar y ver — Rubén Moreira, diputado del PRI

Entre los puntos que consideran preocupantes se encuentran:

La posibilidad de que la autoridad revise las resoluciones emitidas por los Defensores de las Audiencias y ordene medidas cuando determine que no se protegieron esos derechos.

La obligación de los concesionarios de cumplir con lineamientos emitidos por el regulador sobre la atención de quejas de las audiencias.

El uso de conceptos como “información veraz”, “interés superior de la niñez”, “discurso discriminatorio” o “violencia simbólica”, que, según los críticos, podrían dar lugar a interpretaciones amplias si no se definen con suficiente precisión.

La posibilidad de que el regulador imponga medidas correctivas cuando considere que un concesionario incumplió los derechos de las audiencias.

Con base en esos elementos, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han señalado que el proyecto podría generar un efecto inhibidor sobre el trabajo periodístico y la libertad editorial, al considerar que algunos medios podrían modificar o limitar contenidos para evitar procedimientos administrativos.

“A Morena no le gusta la crítica por eso persigue a los periodistas que le resultan incomodos o los descalifica o les dice de ultraderecha o no investigue cuando los matan”, enfatizó Moreira.

Y Sheinbaum niega censura...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que con la iniciativa a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no busca censurar a ninguna persona y mucho menos lo que se publique en plataformas digitales, sino que el objetivo principal es que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política o ideológica en México.

“Para que quede claro: el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie; entonces, o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema, porque ese no es el centro de la ley”.

“Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo. Que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos, en el marco de lo que se presentó, y que una vez que esté clara la orientación de esta ley que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo”, puntualizó la presidenta.