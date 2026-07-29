Directores de facultades y escuelas de la UNAM respaldan al rector y a la comisión que revisa el ingreso 2026

Respaldo institucional (Adolfo López)

En medio de la revisión del proceso de ingreso a licenciatura 2026, el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestó su respaldo al rector Leonardo Lomelí Vanegas y a la decisión de integrar una Comisión Técnica encargada de analizar lo ocurrido durante la convocatoria.

A través de un pronunciamiento, el órgano colegiado señaló que la labor que realiza el grupo de especialistas convocado será fundamental para presentar opciones que permitan definir la mejor ruta y brindar certeza a las y los jóvenes que buscan ingresar a la Universidad con honestidad, disciplina y compromiso.

Las y los directores destacaron que las expertas y expertos desarrollan este trabajo con profesionalismo, independencia y rigor académico, con el propósito de fortalecer la confianza en el proceso de admisión.

Respaldo a los principios

En el documento, recordaron que la misión de la UNAM es formar profesionistas, investigadores y docentes que contribuyan al desarrollo nacional, además de generar y difundir conocimiento con un profundo compromiso social.

Por ello, señalaron que la institución debe garantizar que todos sus procesos se conduzcan con legalidad, integridad, transparencia, equidad y excelencia académica, principios que, afirmaron, han distinguido a la Universidad a lo largo de su historia.

Dar certeza a los aspirantes

El Colegio también compartió la postura expresada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas de que la Universidad debe estar del lado de las y los jóvenes que se prepararon con dedicación y esfuerzo para acceder a la educación superior.

Asimismo, consideró que corresponde a la institución esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a las y los aspirantes y fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos universitarios.

Finalmente, las y los integrantes del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas reiteraron su compromiso con la Universidad Nacional Autónoma de México, con su autonomía, su vocación de servicio a la nación y con la defensa permanente de los principios que la distinguen como una institución de excelencia al servicio de México.