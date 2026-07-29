Ebrard resaltó que México es el cliente número 1 de EU y por eso se buscan mantener un trato preferencial en las relaciones comerciales

Secretario de Economía, Marcelo Ebrard (Issac Esquivel/EFE)

Luego de las declaraciones de Donald Trump, en las que asegura que no le importa renovar el T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard destacó que México busca mantener una relación preferencial en las relaciones comerciales con el vecino del norte ya que se ha colocado como el cliente número uno de Estados Unidos tanto en importaciones como en exportaciones.

“Nadie le compra más a Estados Unidos que a México. Si sumas a China, Alemania y Japón, nosotros compraremos más a Estados Unidos”, aseguró Ebrard.

Sin embargo, afirmó que cada semana “hay que estar alerta” sobre los cambios producidos o las decisiones emprendidas por el gobierno estadounidense.

Respecto a las recientes medidas de estados Unidos de imponer aranceles a 60 países, incluido México, bajo el pretexto del “trabajo forzado”, el titular de la Secretaría de Economía dijo que el país tiene el “mejor trato”.

“Quedamos en el mismo cuadro, no estamos pagando más o no tenemos nuevos aranceles”, añadió.

Señaló que lo se intenta lograr en las negociaciones del T-MEC es que la posición de México siempre sea preferencial respecto a cualquier otro país, y que la siguiente ronda de revisiones del tratado tiene la finalidad de abordar, aterrizar o cerrar muchos acuerdos con Estados Unidos.

Al respecto, la mandataria mexicana precisó que la economía de ambos países tiene mucha integración por los años de libre comercio; explicó que ahora están tomando una serie de medidas para fortalecer la producción en su país por lo que México quiere establecer la mejor posición en esas medidas.

A pesar de esto, aclaró que la estrategia de México no se basa en depender únicamente de su relación con Estados Unidos, en consecuencia se continúa fortaleciendo el Plan México para tener mayores inversiones al mercado interno, fortalecer la exportación a otras regiones del mundo y conseguir más inversiones extranjeras directas con manufatura dentro del país.