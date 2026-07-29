Sheinbaum se reunirá con el presidente del Banco Mundial

Este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para analizar mecanismos de financiamiento que fortalezcan el Plan México, así lo informó este miércoles durante su conferencia mañanera.

La mandataria confirmó que la reunión se realizará a las 4 de la tarde con el objetivo de respaldar proyectos productivos que contribuyan a fortalecer la economía nacional mediante una mayor participación de la iniciativa privada.

“(Ajay Banga) ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de cierta política. En este caso, es el Plan México”, declaró.

Afirmó que el interés mostrado por el Banco Mundial refleja el respaldo internacional a la estrategia económica presentada por su Gobierno, la cual busca aumentar el contenido nacional de las cadenas productivas, sustituir importaciones, fortalecer la industria y consolidar a México como un destino atractivo para la inversión.