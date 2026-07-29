Sheinbaum evade opinar sobre posible acuerdo de “El Mayo” con EU

"El Mayo" Zambada conocerá en los próximos días el penal al que será enviado para cumplir su condena

"Mayo" Zambada — “Siguen las investigaciones por parte de la fiscalía (General de la República) sobre el tema (de una posible negociación de “El Mayo” con EU) sobre cómo llegó este capo a Estados Unidos y lo que ocurrió aquí en México", señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde evitó opinar sobre una posible negociación o acuerdo del líder histórico del Cártel de Sinaloa con autoridades federales del vecino país.

Sheinbaum quien evadió responder a esta interrogante cuando se le cuestionó sobre la recomendación del juez Brian M. Cogan, quien ordenó que Ismael “El Mayo” Zambada cumpla su cadena perpetua en una prisión médica federal, lo que podría indicar que ya se alcanzó un acuerdo.

La Jefa del Ejecutivo se limitó a decir que sobre este punto “que opine el Gabinete de Seguridad”, y agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue esta investigación sobre el traslado de “El Mayo” a EU.

Ismael “El Mayo” Zambada se encuentra a la espera de que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos ordene a que prisión será enviado para cumplir con su sentencia de cadena perpetua, de acuerdo con la solicitud de su abogado y tras la orden del juez Brian M. Cogan.

De acuerdo con la solicitud de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa, pidió su internamiento en una prisión donde pueda ser atendido por sus afecciones médicas; sin embargo, el gobierno estadounidense no ha indicado a qué lugar será trasladado.

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