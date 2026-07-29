México y Canadá apuestan por un comercio agroalimentario con inclusión de los pueblos indígenas

Comercio agroalimentario México Canadá

El intercambio comercial entre México y Canadá continúa creciendo y ahora ambos países buscan que ese desarrollo también llegue al campo. La apuesta ahora no solo está en fortalecer las exportaciones agroalimentarias, sino en que los beneficios alcancen a los pequeños productores y a los pueblos indígenas, quienes forman parte importante de la producción de alimentos en el país.

Con ese objetivo, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, en la que acordaron reforzar la cooperación bilateral para abrir nuevas oportunidades de desarrollo sustentable e incluyente para el sector agropecuario.

Durante el encuentro, ambas representaciones coincidieron en priorizar esquemas que permitan ampliar las oportunidades para los pueblos originarios e indígenas mediante el intercambio de sus productos y el fortalecimiento de sus capacidades productivas, en línea con la visión del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Uno de los principales acuerdos fue abrir nuevas rutas que permitan incrementar la presencia de productos agroalimentarios mexicanos en el mercado canadiense y, al mismo tiempo, diversificar la oferta que llega a ese país.

Para ello, ambas naciones también analizaron estrategias orientadas a fortalecer la cooperación técnica y regulatoria, facilitar el comercio entre empresas y mantener la integración económica de América del Norte, así como sus cadenas de suministro.

La secretaria Columba Jazmín López Gutiérrez destacó que la intención es consolidar un compromiso regional basado en un comercio justo, reglas claras e inversiones que generen prosperidad compartida para ambos países.

Como parte del diálogo, la titular de Agricultura compartió la experiencia de programas que han sido impulsados en México para fortalecer la producción rural.

Entre ellos mencionó las Escuelas de Campo (ECAs) y el programa Sembrando Vida, iniciativas que, señaló, han demostrado ser herramientas para impulsar una producción sustentable, contribuir al rescate del campo y favorecer la autosuficiencia de productores de pequeña y mediana escala.

Estos modelos, explicó, forman parte de la estrategia para fortalecer las comunidades rurales y ampliar las oportunidades de desarrollo para quienes viven de las actividades agropecuarias.

Confianza para las exportaciones mexicanas

La Secretaría de Agricultura destacó también el trabajo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al señalar que su labor permite garantizar la sanidad e inocuidad de los productos mexicanos que llegan al extranjero, ofreciendo certeza y confianza a los mercados internacionales.

Esa labor, apuntó la dependencia, fortalece la competitividad de los productos nacionales y facilita su presencia en mercados como el canadiense.

Plan de Acción 2025-2028

Los acuerdos alcanzados durante la reunión también forman parte de la implementación del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028, firmado en septiembre de 2025, mediante el cual ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación técnica y regulatoria, facilitar el comercio agroalimentario e impulsar la integración de las cadenas de suministro de América del Norte.

Con estas acciones, el Gobierno de México reiteró su compromiso de promover un comercio exterior con enfoque social, donde el diálogo y la cooperación internacional se traduzcan en beneficios para las y los productores, así como para las familias consumidoras, además de contribuir al fortalecimiento de la soberanía alimentaria del país.