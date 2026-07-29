Claudia Sheinbaum ofrece ayuda a la UNAM para resolver el problema de los exámenes de admisión: “No creo que haya habido malas intenciones de nadie”

Claudia Sheinbaum La presidenta de México resaltó la importancia de dar certidumbre a los y las jóvenes que aplicaron al Examen UNAM 2026. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su posición respecto a los resultados del Examen UNAM 2026, cuyo proceso ha sido el centro de la polémica en las últimas semanas tras acusaciones de presuntas trampas cometidas en la realización de la prueba en línea, lo que derivó en la suspensión temporal de las inscripciones de primer ingreso a las licenciaturas de la máxima casa de estudios.

En la conferencia matutina de este miércoles 29 de julio, la mandataria del país afirmó que la situación debe resolverse “lo más pronto posible” para brindar certidumbre a los y las jóvenes que participaron en el Concurso de Selección a Licenciatura 2026, al mismo tiempo que destacó el prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de México como uno de los elementos que deben impulsar la pronta resolución de la polémica por parte de la institución.

Sheinbaum ofrece apoyo del Gobierno a la UNAM y a estudiantes en incertidumbre

Tras la publicación de los resultados del Examen UNAM 2026 el viernes 17 de julio, usuarios y usuarias en redes sociales difundieron análisis estadísticos que muestran un efecto inusual en la distribución de aciertos de las carreras con mayor demanda —por ejemplo, Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial—, afirmando que el registro reflejaba puntajes muy por encima del promedio al generado en ediciones anteriores de la prueba.

Esta situación desató una avalancha de irregularidades reportadas durante la prueba —la cual se efectuó por primera vez en línea—, desde estratagias de trampa “ofertadas” en redes sociales, hasta la suspensión provisional de las inscripciones de primer ingreso a licenciaturas, exceptuando a los y las estudiantes con pase reglamentado.

Debido a que la polémica ha estado en el centro de la discusión de la comunidad estudiantil en México, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció respecto a la situación durante la conferencia matutina de este miércoles.

“En lo que quieran las autoridades de la UNAM o estudiantes, ahí estamos”, aseguró la mandataria, ofreciendo públicamente el apoyo del Gobierno mexicano para acelerar la búsqueda de soluciones.

No obstante, Sheinbaum reiteró que la decisión es autónoma, y sólo prestarán su apoyo si la institución universitaria lo solicita.

¿Qué ha dicho la UNAM sobre las presuntas trampas cometidas en el Examen a Licenciatura 2026?

Hasta el momento, la máxima casa de estudios en México declaró la formación de una comisión técnica de expertas y expertos universitarios para revisar el proceso de selección, pausando temporalmente las inscripciones de primer ingreso a licenciatura de las y los aspirantes seleccionados mediante el examen en línea.

No obstante, la polémica ha dado paso a que información adulterada fuera difundida en redes sociales, causando confusión entre los y las estudiantes en incertidumbre. Uno de estos casos fue el comunicado falso de presunta “reposición total del examen de admisión” que la institución desmintió a través de su cuenta en redes sociales, advirtiendo a la comunidad estudiantil de mantenerse alerta a posibles fraudes e informarse únicamente mediante los canales oficiales de la universidad.

La presidenta resaltó este miércoles la importancia de que la situación sea resuelta a la prontitud para evitar que la opinión pública “caiga en una falta de reconocimiento de la UNAM”, a la cual calificó como una gran institución que debe ser cuidada por la población mexicana.

“Si hay algún fraude en particular de la empresa que aplicó el examen, pues que se tomen las medidas que se tengan que tomar”, declaró Sheinbaum.