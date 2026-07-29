Relación comercial México-EU es estratégica; somos su principal cliente: Ebrard

Ebrad, optimista con las negociaciones del T-MEC (Camila AyalaCuartoscuro)

T-MEC — Horas después de que el presidente Donald Trump señalara que Estados Unidos no necesita del T-MEC ni de México ni Canadá, este miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, respondió a este posicionamiento y subrayó que la relación comercial entre ambos países es estratégica, además, México es su principal cliente.

Ebrard resaltó que México mantiene una posición favorable frente a otros socios de Washington y esos queda claro con la colaboración y negociación estrecha. “Los resultados están a la vista. Evidentemente cada semana hay que estar alerta, hay muchas cosas, vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero hoy por hoy vamos bien”, subrayó

Al abordar las declaraciones de Trump, quien dijo a la cadena Fox News que “México y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los necesitamos a ellos”, el titular de Economía refirió que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene comunicación permanente con funcionarios estadounidenses y afirmó que las negociaciones comerciales se mantienen de manera periódica.

”Tenemos el mejor trato”, resaltó Ebrard al indicar que esa condición ha permitido que las exportaciones mexicanas mantengan un desempeño positivo dentro del mercado estadounidense, al nivel de que “somos su principal cliente”.

En la misma línea, el titular de Economía insistió que para la economía de Estados Unidos México es importante, pues “somos el cliente número uno”, por lo que destacó que en volumen de compras, el mercado mexicano supera a otras economías de gran tamaño, al grado que ni China, Alemania y Japón en conjunto representan un volumen de adquisiciones mayor al que realiza México a productos estadounidenses.

Por otra parte y respecto al amago de nuevos aranceles anunciados por EU, “quedamos en el mismo cuadro, no estamos pagando más o no tenemos nuevos aranceles”, y sobre el anunció de nuevos gravámenes apuntó que en agosto próximo se conocerá si Washington aplica nuevos impuestos a México y a otros países.

Sin embargo, pidió esperar hasta que se conozca la decisión de la Casa Blanca, a la vez que indicó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una nueva ronda de conversaciones con Washington en septiembre para abordar el futuro del T-MEC.

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