La trampa sin rostro: el fraude que todos señalan, pero que nadie ha podido demostrar en la UNAM

Protestas en la UNAM tras presuntas trampas (Adolfo López)

La crisis del examen de admisión 2026 en la UNAM está llena de señalamientos y sospechas, pero hasta ahora tiene un vacío: no existe un solo caso demostrado de un joven que haya hecho trampa y fuese notificado de que había obtenido un lugar en la máxima casa de estudios.

La pregunta sigue flotando entre miles de aspirantes de la Universidad Nacional: ¿quién hizo trampa en el examen de admisión 2026?

Desde que comenzaron a circular resultados considerados atípicos y aparecieron publicaciones, en redes sociales, donde usuarios aseguraban haber encontrado formas de copiar durante la prueba, la sospecha creció entre estudiantes que no fueron seleccionados. Miles de historias en TikTok, publicaciones en Facebook, comentarios en grupos de aspirantes y capturas de pantalla que señalaban casos. Pero al revisarlos a detalle, hay diferencias evidentres entre lo que se dice y lo que está comprobado.

Hasta el día de hoy, entre todos los videos y publicaciones que circulan, no existe un solo caso concreto con nombre, apellido y modus operandi. Las referencias que circulan siguen siendo versiones sin una comprobación definitiva: “alguien dijo”, “había un video”, “una persona confesó”, “lo publicaron en redes”, es lo que aparece en redes.

Entre las publicaciones que más llamaron la atención, estaban aquellas donde se mencionaba el uso de inteligencia artificial, recibir ayuda externa, compartir pantalla con otra persona o utilizar dispositivos adicionales durante la prueba.

También circularon videos donde algunos usuarios explicaban supuestos métodos para evitar ser detectados por el sistema de vigilancia del examen.

Después de la publicación de resultados, esos contenidos volvieron a tomar fuerza porque aspirantes los relacionaron con los resultados considerados atípicos.

Para algunos estudiantes, esos videos representan una señal de que existieron intentos de alterar el examen. Pero para otros, el problema está en que una publicación en redes sociales no significa automáticamente que una persona haya logrado ingresar mediante una trampa.

🎓📋 Hasta ahora, no existe un solo caso plenamente comprobado de estudiantes que hayan hecho algo para salir favorecidos en el examen de admisión de la UNAM, pese a las versiones y señalamientos que han circulado en redes durante los últimos días.



🔎📚 Tras un trabajo de… pic.twitter.com/kjeE4Jyo5o — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) July 29, 2026

Grupos de Facebook

Después de la publicación de resultados, la polémica aumentó en grupos de Facebook, ahí comenzaron a compartirse capturas de pantalla, perfiles y publicaciones de personas que supuestamente admitían haber utilizado algún método irregular durante el examen.

Algunos usuarios comenzaron a recopilar información y pedir que esos casos fueran revisados por la Universidad.

También aparecieron señalamientos contra perfiles específicos de jóvenes que presumían haber usado inteligencia artificial, haber recibido ayuda o haber encontrado alguna forma de superar la prueba mediante artimañas.

Pero nuevamente apareció la misma pregunta: ¿existe algún caso comprobado? Hasta ahora, no. Ni uno aislado ni una lista.

Tampoco existe un caso en el que la Universidad haya informado que un alumno obtuvo un lugar mediante fraude y lo revierta.

Incluso dentro de los mismos grupos surgió la preocupación de que algunas personas pudieran estar siendo señaladas sin pruebas suficientes.

Lo que sí ha confirmado la UNAM es que durante el proceso existieron irregularidades.

La Universidad informó que más de mil 100 exámenes fueron bloqueados en tiempo real durante la aplicación debido a conductas consideradas contrarias a las reglas establecidas.

Posteriormente, se dio a conocer que la cancelación global terminó en aproximadamente el 2 por ciento de los exámenes de admisión, alrededor de 3 mil 180 pruebas de un universo cercano a los 159 mil aspirantes.

¿Todos esos exámenes anulados aparecen en las famosas gráficas atípicas? Tampoco está claro al día de hoy. Si lo están, están deformando ciertamente la conducta habitual de los aciertos, pero no el ingreso a la casa de estudios pues están anuladas desde el mismo día de la aplicación.

📢 Un par de aspirantes seleccionadas de la UNAM, quienes exigen que se respete su lugar en la Máxima Casa de Estudios, señalaron que se respete su lugar dentro de la institución.



Las jóvenes piden que se mantenga el resultado del proceso de admisión y que se tomen medidas en… pic.twitter.com/tTkcQpWt3n — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) July 28, 2026

Esclarecer qué ocurrió

Ante las dudas generadas por el proceso, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 comenzó sus trabajos con el objetivo de brindar certeza y transparencia a la sociedad.

Fuentes de la Universidad confirmaron que algunos de os integrantes de la comisión han trabajado en análisis antes de la instalación formal del órgano. Ya se solicitaron, a diferentes instancias de la propia institución, las evidencias consideradas relevantes para su revisión.

Instalada en sesión permanente, la comisión propondrá opciones de caminos futuros e incluso profundizará en la investigación de lo ocurrido con la finalidad de deslindar posibles responsabilidades.

La comisión señaló que, debido a la urgencia del caso, esta misma semana formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y los valores propios de la Universidad.

Al tercer día de la crisis, el examen de admisión de la UNAM 2026 quedó atrapado entre dos realidades paralelas. Por un lado, miles de aspirantes consideran que los videos, publicaciones y resultados son pruebas de que algo ocurrió.

Por otro, existe un hecho que permanece hasta ahora: no hay un solo caso comprobado de que hacer trampa condujo a alguien a un lugar en las aulas más demandadas del país.

La trampa, si la hubo, sigue sin rostro.