“No hay censura, ni va a haber censura”, declara Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum

Tras la presentación de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, se desató un debate público en que diversos medios opinan que el fin de esta estrategia es censurar a las empresas de radio y televisión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la iniciativa y afirmó que dicha percepción es falsa ya que el objetivo de la ley es garantizar el derecho de las audiencias y que los lineamientos propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no están aprobados ya que fueron puestos a consulta pública.

“Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar, es garantizar el derecho de las audiencias (...) no hay censura ni va a haber censura”, afirmó la mandataria.

Precisó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aprobó hace mucho y en ella se establece que la Comisión debe tener los lineamientos que ahora se encuentran en consulta pública de las empresas de radio y televisión, y de cualquier persona que desee participar.