Ken Salazar dice que “la diversidad de América es nuestro poder”, previo al lanzamiento de su libro

Ken Salazar

Durante su discurso como parte de la presentación en español de su libro “Borderlands”, el exembajador, Ken Salazar, platicó que en su reunión con líderes de Estados Unidos en el marco de la Conferencia Nacional UNIDOSUS, compartió su convicción de que la prosperidad futura y la democracia de Estados Unidos dependen de construir una Nueva Alianza Norteamericana con México y Canadá.

“Mientras Estados Unidos celebra su 250º aniversario, tenemos una elección: refugiarnos en el miedo y la división, o abrazar la visión inclusiva que ha hecho excepcional a Estados Unidos”, destacó.

Salazar señaló que la diversidad de América es su superpoder y no una debilidad a temer, en especial en un momento en que muchos buscan la división por raza o geografía, por lo que invitó a elegir la inclusión, la oportunidad y el propósito común.

Compartió su optimismo de que la unidad será elegida sobre la polarización y que continuará la construcción de una América donde cada persona tenga oportunidad de contribuir al futuro compartido.

Ken Salazar recientemente estuvo en la mira por sus declaraciones en las que afirmó que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador temía por las declaraciones que pudiera hacer “El Mayo Zambada” en contra de su gobierno.

La versión en español de “Borderlands (Fronteras): Mi lucha por una América unida” será publicado por la editora mexicana Miguel Ángel Porrúa librero-editor.